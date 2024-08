Atletism/ CM Junioare 1: Surori de Mondiale, condiții de jale

La finalul acestei luni, Adnana Vrînceanu (19 ani) și Daria Vrînceanu (16) vor reprezenta Bacăul și România la Campionatul Mondial Under 20 din Peru, unde vor lua startul la 200 metri, respectiv triplusalt. Surprinzător este că, deși s-au calificat la o competiție de cel mai înalt nivel, atletele antrenate de Cristi Nemțeanu la SCM Bacău nu au efectuat deloc antrenamente specifice în aer liber deoarece, prin ieșirea din uz a stadionului „Municipal”, Bacăul nu mai dispune, de peste un deceniu, de infrastructura potrivită pentru probele respective

Bun așa rău

Este un caz mai degrabă unic decât rar. Particularitatea lui constă în faptul că două surori de vârste diferite vor concura la o ediție de Campionat Mondial Under 20 la atletism. Ceea ce face însă unic acest caz este că surorile Adnana (19 ani) și Daria Vrînceanu (16 ani) vor reprezenta Bacăul și, implicit România, la Mondialele U20 outdoor programate la finalul lunii, la Lima, în Peru, în ciuda faptului că ele nu s-au putut pregăti deloc, dar absolut deloc în aer liber la probele la care au obținut calificarea: 200 metri, respectiv triplusalt. Motivul? Bacăul nu dispune infrastructura potrivită pentru antrenamentele specifice outdoor la cele două probe. Cu stadionul „Municipal” pus pe chituci în urmă cu mai bine de un deceniu, de administrația Romeo Stavarache, atletismul băcăuan are o singură bază de pregătire. Dar indoor: Sala de Atletism „Doina Melinte”. „La drept vorbind, bine că o avem și pe asta. Fără Sala de Atletism, chiar nu știu ce ne-am fi făcut. Numai că, în cazul în care concurezi în aer liber, antrenamentele indoor nu te ajută decât parțial. Sunt cu totul alte condiții climaterice și cu totul alte repere”, precizează Cristi Nemțeanu, antrenorul care le pregătește pe cele două surori la SCM Bacău, Daria având dublă legitimare cu CSȘ Bacău.

Motivație suplimentară

Și totuși, în lipsa condiților de pregătire adecvate, cum a fost posibilă o asemenea performanță? Ce a mișcat lucrurile, dincolo de talentul celor două campioane și de calitățile antrenorului? „La baza reușitelor noastre au stat munca și dorința. Nu e nimic wow în ce spun, dar acesta e adevărul. Muncă și dorință”, explică Adnana Vrînceanu, care a împlinit 19 ani pe data de 14 iulie. Adnana vine după un an în care chiar că a muncit pe rupte. Și nu doar la atletism, ci și la școală: „În patru zile aveam șase pregătiri pentru examenul de Bacalaureat și pentru cel de admitere la Academia de Poliție”. Printre istorie și gramatică, engleză și matematică, Adnana a găsit timp și resurse să parcurgă proba de 200 metri în 20,8 secunde, în circumstanțele în care baremul de participare la Mondialele U20 este de 24,35. „Dacă stau bine și mă gândesc, cred că ar mai fi o explicație pentru reușita noastră”, spune cea mai mare din surorile Vrînceanu: „Lipsa condițiilor a constituit un handicap, dar și o motivație suplimentară extraordinară. Am vrut să demonstrăm că putem reuși chiar și într-o astfel de situație”.

Lacrimi pentru o medalie ratată

În cazul Dariei, munca și dorința au venit la pachet cu suferința. O suferință enormă, cauzată de probleme mari la șold. „Au fost luni crâncene. Din fericire, am trecut cu bine peste ele. Mai fac și acum exerciții pentru îndreptarea coloanei, dar ceea ce a fost mai rău a rămas în urmă. Mult în urmă”, mărturisește puștoaica în vârstă de 16 ani (i-a aniversat pe 27 martie), care va fi mezina delegației tricolore la Mondialele de Juniori 1 de la Lima. Daria nu se plânge de lipsa condițiilor de pregătire ( „Ne-am obișnuit, ce să facem?”), dar izbucnește în plâns atunci când își amintește de Campionatele Europene U18 din această vară, de la Banska Bistrica. La Europenele de Junioare 2, mezina familiei Vrînceanu a reușit în calificări cea mai bună performanță personală, 13,08 metri, care i-au adus calificarea în finală și prezența la Mondialele U20 de la Lima. Lacrimile sunt pentru faptul că în finala Europenelor U18 nu a reușit să prindă podiumul. „E bine că plânge. Asta arată că îi pasă. Și că-și dorește mai mult. Dacă nu s-ar fi confruntat cu problemele de sănătate care au condiționat-o luni de zile, Daria era acum cam de 13.20. Adică avea titlul european”, este de părere Cristi Nemțeanu.

Jamaica, bro!

În zilele- puține, din fericire- în care Sala de Atletism „Doina Melinte” este închisă, fetele se antrenează pe unde pot. De cele mai multe ori aleargă pe beton, dând ture zonei denumite odinioară Parcul Olimpic. Sau se pregătesc pe tăpșanul din spatele stadionului, unde riști o entorsă și dacă mergi la pas, darmite să sprintezi. „Știți cine se mai confruntă cu situații similare în ceea ce privește absența condițiilor? Jamaicanii. Nu au condiții, dar iau o grămadă de medalii”, face haz de necaz Cristi Nemțeanu. Discuția cu antrenorul Nemțeanu se poartă la doar câțiva metri de fostul teren de pregătire al campioanei europene la aruncarea ciocanului, Bianca Ghelber. Un spațiu impropriu chiar și când era… funcțional. După ce în august 2021, la Olimpiada de la Tokyo, Bia s-a clasat a șasea cu cea mai bună aruncare din carieră (74,18 m), conducerea SCM Bacău și diferiți oameni politici s-au întrecut în declarații pompoase legate de amenajarea unui teren de aruncări în Bacău sau în împrejurimi. Evident, nu s-a făcut nimic. Asta nu a împiedicat-o însă pe Bia Ghelber să devină campioană europeană la Munchen în 2022. Și nici pe politicienii locali să posteze din nou declarații de dragoste și admirație. Jamaicanii din centrul Bacăului…

Doar presiunea atmosferică

Nici Adnana și nici Daria nu simt vreo presiune în perspectiva participării la Mondialele U20 din Peru. „Singura presiune va fi cea atmosferică deoarece le așteaptă un zbor lung”, zîmbește antrenorul Cristi Nemțeanu. Într-adevăr, drumul va fi XXL. Ruta este București- Madrid- Lima, cu precizarea că escala din capitala Spaniei va dura 11 ore. Fetele își setează încă de pe acum muzica și jocurile care să le țină companie. „În plus, ne avem una pe alta. Surori, nu?”, spune Adnana, care se declară foarte mândră de faptul că, deși junioară 2, Daria a reușit un barem de Mondiale la Junioare 1. „Obiectivul meu la Lima? Un Personal Best”, precizează Daria. Adnana, în schimb, continuă să basculeze între activitatea sportivă și cea școlară: „Eu am concursul la 200 metri pe 29 august. Iar pe 31, adică după doar două zile, am proba scrisă la Academia de Poliție. În funcție și de rezultatele obținute la proba sportivă, care este programată înaintea plecării spre Peru, e posibil să mă întorc în țară imediat după concurs. Ar fi un zbor chiar pe 29”. Rămâne de văzut dacă Adnana va prinde zborul către casă din 29 august. Sigur este că zborul spre performanță al surorilor Vrînceanu continuă. În ciuda condițiilor existente. Sau, mai degrabă, în ciuda absenței lor.