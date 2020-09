Cu rezultatul de 72.09 de la Internaționalele României de la Cluj, Bianca Ghelber a urcat pe locul 9 în ierarhia continentală. Cu o aruncare de 71.57 metri, sportiva cu dublă legitimare SCM Bacău/ Steaua a câștigat, la finalul săptămânii trecute, un nou titlu național. Al câtelea din carieră, nici Bianca nu mai știe.

Weekend-ul trecut s-a laureat campioană națională. Din nou. Pentru a… Chiar, pentru a câta oară? Bianca Ghelber pufnește în râs: „Sincer, nici nu mai știu. Le-am pierdut șirul”. Aruncătoarea de ciocan de la SCM Bacău și antrenoarea sa, Mihaela Melinte dau timpul înapoi, pentru a prinde de la celălalt capăt firul succeselor. „Cred că în 2009 ai luat primul titlu. M-ai bătut pe mine atunci. Eu am dat 69.80, cam așa ceva”, spune Meli. „Și eu?”, întreabă Bia. „Tu ai dat 70 și. Îți zic sigur”, vine răspunsul. Bianca Ghelber și Mihaela Melinte se completează perfect. Și nu doar în a pune cap la cap detaliile carierei. Ele două lucrează împreună din 2018. „În martie s-au făcut doi ani”, precizează la unison. Iar cariera Biancăi a cunoscut un restart.

Anul acesta, atleta în vârstă de 30 de ani a avut evoluții constant bune, culminate cu acel 72.09 de la finalul lui august, de la Internaționalele României, de la Cluj. Un rezultat care o plasează pe Bia în Top 10 european. Mai exact, pe locul 9. „Și pe locul 11 în ierarhia mondială”, adaugă Mihaela Melinte. Ținta este Olimpiada de la Tokyo. Tokyo 2021, asta în cazul în care se va ține anul viitor.

„Noi sperăm să se țină. Iar dacă nu se va ține, eu sunt pregătită și pentru Paris 2024. Am fost la Londra 2012, unde clar puteam mai mult, apoi am ratat participarea la cea de la Rio, din 2016. Acum, nu mă mai las, mai ales că, și dacă, Doamne ferește, nu fac baremul olimpic, care este de 72.50, tot intru în cele 32 de aruncătoare care vor merge la Tokyo”, spune sigură de ea Bianca Ghelber, care rămâne cu fața către Soare-Răsare: „Dacă stau bine și mă gândesc, amânarea Olimpiadei mi-a prins bine. Până la anul am convingerea că mă pot duce în 74-75 de metri. Iar cu 76-77 poți lua medalie la Jocurile Olimpice. Nu spun că voi da 77 și voi lua sigur medalie, dar simt că pot crește, că pot progresa. Până unde, vom vedea. Cert este că pentru asta mă antrenez chiar și astăzi, când nu mă simt foarte bine. Am avut o durere teribilă de cap cauzată de o criză biliară”.

Intervine Mihaela Melinte: „Bianca e foarte motivată. Dacă nu ar fi fost pandemia, acum ea și-ar fi bătut Personal Best-ul care e de 73.52. Ar fi dat cu siguranță 74 metri. Numai că și în regim de pandemie, Bia a reușit să se descurce, dovadă rezultatul de la Cluj”. Bianca dă din nou timpul înapoi. Nu chiar până în 2009, când o învingea pe cea care îi este astăzi antrenoare, ci undeva cam pe la mijlocul lui martie, atunci când COVID-19 a închis lumea cu lacăt și zăvor: „Ca să nu ratez de tot pregătirea, mi-am luat o halteră cu discuri și am lucrat forță. M-am mutat de la apartament la soacra-mea pentru a a avea mai mult spațiu. Când am putut ieși să arunc din nou ciocanul – undeva într-un lan unde se cultivă de regulă porumb – mi-am dat seama că nu am pierdut foarte mult din pregătire, iar asta mi-a dat speranțe”.

Deocamdată, speranțele se îndreaptă spre Balcaniada de Senioare din 19-20 septembrie, de la Cluj. Mai nou, la Balcaniadă, participă și Ucraina. Iar Ucraina va veni cu bronzul de la Europene. „Vreau să o bat pe ucrainiancă”, e strigătul de război al Biancăi Ghelber. De ce rezultat ar fi nevoie pentru asta? „Aș vrea să trec din nou de 72 metri”, spune Bianca, iar antrenoarea o încurajează: „Am spus-o și o repet: dacă totul decurge OK, într-o bună zi, Bia poate să-mi bată recordul, 76.07”. Doborârea recordului, în cazul în care ar avea loc la un CN, ar aduce, automat, un nou titlu în palmaresul Biancăi Ghelber. Al câtelea din carieră? Bună întrebare.

Alisia Paruba, la Balcaniada de Juniori

La finalul acestei săptămâni, o altă componentă a secției de aruncări a SCM Bacău, Alisia Paruba va participa la Balcaniada de Juniori 1 de la Istanbul. Deși încă junioară 2, Alisia se va prezenta în Turcia cu un bronz la Naționalele de Seniori de la Cluj, obținut weekend-ul trecut grație unei aruncări de 45.52 m. Alisia Paruba și antrenoarea sa, Mihaela Melinte vor pleca spre Istanbul joi, alături de ceilalți componenți ai delegației României.