Atletism/ Aruncarea ciocanului: Bianca Ghelber, cantonament în Cipru

Sportiva legitimată la SCM Bacău va efectua un stagiu de pregătire de 25 de zile în Insula Afroditei, începând cu data 28 ianuarie. În 2022, an în care s-a laureat campioana Europei, eleva Mihaelei Melinte a beneficiat de un program asemănător

În 2024, ca în 2022. Și- de ce nu?- un 2024 peste 2022. Bianca Ghelber își va începe pregătirile după tiparul de acum doi ani: cu un cantonament în Cipru. În 2022 stagiul cipriot s-a dovedit de bun augur, de vreme ce, la mijlocul acelui sezon, Bia s-a laureat campioana Europei la aruncarea ciocanului, aducând un titlu continental la nivel de senioare pe care România îl aștepta de fix două decenii. Acum, la orizont este o nouă ediție de Campionat European: între 7 și 12 iunie, la Roma. Și, mai ales, Jocurile Olimpice programate în august, la Paris.

„Văd Olimpiada de la Paris ca pe un moment al retragerii mele din activitatea competițională. Un motiv în plus pentru a da totul și pentru a obține un rezultat cât mai mare”, punctează Bianca Ghelber. Prin urmare, 2024 se profilează pentru atleta SCM Bacău care va împlini 34 de ani pe 1 iunie, nu doar ca un an al marilor provocări, ci și ca unul care, în proporție de 99 la sută, ar putea aduce căderea de cortină pentru această sportivă de excepție.

„Aș putea continua, dar s-au adunat multe și cred că e timpul să mă dedic familiei, soțului meu, fiicei mele Victoria. La ce probleme medicale am avut în carieră mă puteam retrage de vreo zece ori, mai ales după ce s-a născut Victoria. Dar am tras de mine și Dumnezeu mi-a răsplătit ambiția, eforturile și sacrificiile”, mărturisea Bia la finalul lui 2023 într-un interviu pentru „Deșteptarea”. Așadar, Parisul este „un motiv în plus pentru a da totul”.

Și pentru un „rezultat cât mai mare”. Ce ar putea însemna un rezultat cât mai mare pentru o sportivă care are în palmares un titlu european și un loc 6 la ultima Olimpiadă, cea de la Tokyo, în care a reușit recordul personal, cu o aruncare ce a măsurat 74,18 metri? Ne spune antrenoarea Biancăi, fosta campioană mondială la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte: „Un rezultat mare ar reprezenta un nou Personal Best”.

Concret, un rezultat peste 74,18m. „Eu sunt convinsă că Bia își poate depăși limitele. Sănătoasă să fie”. Prin urmare, cursa unui rezultat „peste 74,18 m” va începe în stagiul organizat de Federația Română de Atletism, în Cipru, la finele lui ianuarie. Un cantonament de 25 de zile, care va debuta pe data de 28 ianuarie și care va preceda Naționalele de Aruncări de la București, din 24 februarie.

„Noi ne vom întoarce în țară pe 22, iar pe 24 vom intra în concurs. Va urma apoi, în perioada 9-10 martie, tradiționala Cupă a Europei din Portugalia, de la Leiria”, detaliază Mihaela Melinte, care ține însă să facă o remarcă: „2022, anul în care Bia a ieșit campioană a Europei, l-am început, într-adevăr, tot cu un cantonament în Cipru. Numai că atunci toate ne-au mers pe dos în primă fază: am fost depistate pozitiv la testarea anti-Covid 19 și am ratat o mare parte din stagiul cipriot, fiind carantinate în hotel. Ulterior, Bia a dat sub 70 metri, ba chiar sub 68, atât la Naționalele de Iarnă, cât și la Cupa Europei. E drept însă că atunci când lucrurile s-au reglat, au mers ca pe roate, iar în vară a venit titlul european, dar începutul a fost cu dureri de cap”.

Prin urmare, un 2024 fără dureri de cap. Și nici de spate. Un 2024 peste 2022, ok?