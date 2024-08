Atletico Bacău, parteneriat „alla grande” cu Hellas Verona

În baza unui contract încheiat pe 25 iulie și care se întinde pe o durată de două sezoane, băcăuanii devin prima grupare din România afiliată, în regim de Academie, clubului din orașul lui Romeo și Julieta

Premieră

Asociația Sportivă Atletico Junior Bacău a dat o adevărată lovitură. Sportivă, logistică și de imagine. „Gran bel colpo”, pentru a fi la subiect. Iar subiectul se referă la încheierea unui parteneriat între Atletico Junior și italienii de la Hellas Verona. Pe 25 iulie, cele două cluburi au încheiat un contract de colaborare cu o durată de două sezoane, care face din Atletico Bacău prima grupare din România afiliată italienilor de la Hellas în regim de Academie. „Este o realizare extraordinară pentru echipa noastră și pentru comunitatea fotbalului băcăuan”, a declarat managerul lui Atletico, Gabriel Vîrlan, care a adăugat: „Această afiliere va produce un impact pozitiv asupra sportivilor locali, schimbul de experiență la nivel internațional și dezvoltarea armonioasă a tinerelor talente fiind principalele obiective vizate. Ținem să mulțumim celor de la Hellas Verona pentru încrederea acordată și avem convingerea că parteneriatul va fi unul de succes”.

Contact

De altfel, încă de la înființarea sa, în 2018, Asociația Sportivă Atletico Junior Bacău s-a aflat în permanent contact cu fotbalul european de prim-plan la nivel juvenil. O dovedesc participările cu succes la diferite turnee din Serbia, Italia sau Anglia. Așa cum o demonstrează și invitația, alături de Real Madrid, Manchester City, Benfica, Inter sau Milan, a două grupe de vârstă de la Atletico Bacău (U10 și U11) la „Invincibili Kup Trofeo Grande Torino” din septembrie 2024, de la Torino. În egală măsură, antrenorii clubului băcăuan au beneficiat în permanență de schimburi de experiență high-class, ultimul exemplu fiind cel din primăvară, atunci când trei tehnicieni ai lui Atletico, Gabriel Vîrlan, Dragoș Vasilache și Eduard Chiruță au asistat, timp de o săptămână, la toate ședințele de pregătire efectuate de grupele de juniori ale lui Internazionale Milano, de la Under 9 la U19. Pe parcursul mini-stagiului de la Inter, cei trei tehnicieni băcăuani l-au avut drept „ghid” pe antrenorul echipei Primavera a „nerazzurilor” din acel moment, fostul internațional român Cristi Chivu.

Avantaje

Parteneriatul dintre Atletico Bacău și Hellas Verona se încadrează perfect în această spirală. Și constituie „the next step” în dezvoltarea clubului băcăuan, care include grupe de vârstă între 5 și 15 ani. Beneficiile sunt evidente. Înainte de toate, antrenorii lui Atletico vor studia în amănunt metodologiile de antrenament din cadrul Academiei „giallo-blu”. În acest sens, managerul Academiei lui Hellas se va deplasa periodic în România, prima vizită fiind programată în toamnă. Totodată, Atletico va fi invitată, cu diferite grupe de vârstă, la turneele organizate de clubul veronez. Cei mai talentați jucători ai lui Atletico vor fi monitorizați îndeaproape de italieni, inclusiv prin intermediul susținerii unor probe de joc pentru Hellas, iar în cazul în care vor confirma, „vârfurile” vor trece sub culorile galben-albastre. În fine, gruparea din orașul lui Romeo și Julieta va organiza acțiuni de selecție la baza lui Atletico, la care nu vor participa doar puști din județul Bacău, ci din toată Moldova sau chiar și din alte regiuni.

Infrastructură

Ideea colaborării dintre Hellas Verona și Asociația Sportivă Atletico Junior Bacău s-a înfiripat în 2023, grație unei case de avocatură din Italia pentru care lucrează un român stabilit în Peninsulă de peste 30 de ani. Hellas a studiat activitatea și portofoliul clubului băcăuan, dar ceea ce i-a decis pe italieni să încheie un acord scris semnat chiar de președintele-patron al veronezilor, Maurizio Setti, a fost infrastructura de care Atletico Junior Bacău dispune la propria bază, în Letea Veche. Un reprezentant al Veronei s-a deplasat personal pentru a vedea baza. Și chiar a avut ce vedea: teren de iarbă de dimensiuni normale cu nocturnă, două terenuri mici de 40 x 20 metri cu gazon natural, teren sintetic 60 x 40 m cu nocturnă, teren de 40 x 20 m acoperit și încălzit, teren de nisip 30 x 15 m. „Este un centru sportiv la nivelul celor din Italia. Ba chiar unele cluburi de la noi și-ar dori o asemenea bază”, a fost reacția celor de la Hellas.

1 de 6

Proiect

Și asta încă nu e tot. În baza unui proiect de finanțare asigurat de Consiliul Județean Bacău și intitulat „Dezvoltarea infrastructurii sportive- facilităm astfel un mediu propice pentru formarea jucătorilor de fotbal”, baza sportivă Atletico Junior Bacău din Letea Veche își va continua procesul de modernizare și dezvoltare. Concret, anul acesta este prevăzută acoperirea tribunei și dotarea ei în întregime cu scaune, modernizarea instalației de nocturnă plus montarea unui complex de trei vestiare cu toate facilitățile aferente. „Noi am pus încă de la bun început un foarte mare preț pe infrastructură. Nu poți creștere din punct de vedere fotbalistic dacă nu beneficiezi de condiții de pregătire pe măsura obiectivelor sportive fixate. Iar faptul că un club precum Hellas Verona a apreciat dotările bazei noastre demonstrează că am gândit corect pașii”, a subliniat managerul lui Atletico, Gabriel Vîrlan.

Achiziție

Hellas Verona este un club care pune propria Academie de copii și juniori în centrul preocupărilor sale. O dovedește din plin o altă mutare făcută de veronezi în această vară: achiziționarea, contra unei sume consistente, a fostei baze sportive a concitadinei Chievo Verona- grupare care a dat faliment în urmă cu trei ani- de la Bottagisio. „Bottagisio Sport Center” situată în via Perloso din Verona a fost achiziționat de gruparea scaligeră pe 14 iunie, la licitație, pentru mai bine de trei milioane de euro și va fi destinat Academiei lui Hellas. „Amplasamentul sportiv, care se află între râul Adige și canalul Camuzzoni, va face obiectul unei operațiuni de modernizare din partea noastră pentru a garanta o cât mai bună activitate cotidiană a centrului de copii și tineret al clubului nostru”, a sunat comunicatul oficial al lui Hellas Verona FC pe marginea acestui subiect.

Scudetto

Înființată în 1903, Hellas Verona e una din formațiile de tradiție din Il Calcio. Momentul de vârf a fost titlul național din 1984-85. În acea perioadă, Italia era campioană mondială en-titre, Juventus Torino deținea Cupa Campionilor Europeni, iar Serie A, cu Maradona, Zico, Platini, Boniek și Rummenigge, purta eticheta de „cel mai frumos campionat din lume”. Avându-i ca stranieri pe danezul Elkjaer Larsen (denumit și azi „primarul Veronei”) și vest-german Hans-Peter Briegel și beneficiind de aportul internaționalilor italieni Tricella, Di Gennaro, Fanna și Galderisi, Hellas Verona cu Osvaldo Bagnoli pe bancă a cucerit „lo scudetto” în singurul sezon în care arbitrii au fost desemnați prin tragere la sorți! Azi, Hellas este departe de titlu, dar, grație directorului sportiv Sean Sogliano, constituie un model în ceea ce privește auto-finanțarea. Dovadă că în sesiunea de transferuri din iarna trecută a încasat 44,7 milioane de euro, iar în această vară, doar ca urmare a cedărilor cvasi-necunoscuților Noslin (la Lazio) și Cabal (la Juve), a obținut 27 milioane de euro! Așadar, un parteneriat de… milioane pentru Atletico Bacău.