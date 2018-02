Expresia de „joia tineretului” a avut acoperire în rândul tinerilor băcăuani. Și asta pentru că, joi, 1 februarie, la sediul Federației Tinerilor din Bacău s-a derulat un eveniment de conștientizare a necesității unui Centru de Tineret în municipiul Bacău. La acestă întâlnire a fost invitat și Alin Potinche, fondatorul Centrului de Tineret de la Amara (Ialomița), asistent social, trainer și profesor asociat la Universitatea București. Acesta a prezentat experiențele și realizările centrului de la Amara, înființat în 2014, din stadiul de idee până la punerea acestuia în practică. În continuarea atelierului, membrii din Federația Tinerilor din Bacău au explicat necesitatea unui Centru de Tineret în municipiul Bacău și impactul asupra societății, dar mai ales asupra tinerilor din comunitatea băcăuană. Ulterior s-au prezentat principalele obiective și activitățile ce se vor desfășura. Evenimentul s-a încheiat cu o Cafenea Publică în care tinerii participanți au fost implicați într-un workshop alături de lucrători de tineret, arhitecți, reprezentanți ai autorităților locale și persoane din societatea civilă care a avut în vedere identificarea nevoilor și a intereselor tinerilor băcăuani. 7 SHARES Share Tweet

