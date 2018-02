La Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” va avea loc joi, 8 februarie 2018, ora 14.00, simpozionul și vernisajul expoziției „Artişti plastici băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă” – ediția a III-a. În cadrul manifestării va avea loc și lansarea celui de-al treilea volum al albumului omonim, album care reunește 12 plasticieni băcăuani: Grigore Manea, Alexandru Gheorghiță, Mihai Butnaru, Constantin Ciosu, Petru Pinca, Constantin Doroftei, Iancu Săndel, Veronica Călin, Mihai Bejanariu, Virgil Mancaș, Iulia Doarbeș, Irina Dascălu, precum şi operele acestora care figurează în colecţiile Muzeului de Artă din Bacău. Coordonatorii proiectului sunt Octavian Pușcuță – șef secţie şi Marcela Gavrilă, muzeograf. 0 SHARES Share Tweet

