Luna decembrie, luna cadourilor, este totodată și prilej de sărbătoare pentru Arena Mall, care aniversează 10 ani de la înființare. Pe lângă evenimente inedite, mâncare bună și servicii pe măsură, Arena Mall le oferă băcăuanilor un spațiu interactiv în care potențialii cumpărători pot face shopping în magazinele preferate. "Am revitalizat constant portofoliul, am ascultat sugestiile și nevoile clienților, așa că ne-am hotărât ca de ziua noastră, clienții să primească cadourile! Acestea pot fi sub forma unor vouchere de călătorie a câte 1.000 de euro. Cei interesați trebuie să participe la tombola aniversară din luna decembrie", declară Adriana Vieriu – Digital Marketing Specialist. Cu voucherul de călătorie, câștigătorul își poate achiziționa un pachet de servicii turistice (la alegere) spre o destinație de vis, chiar de la agenția de turism Tui Travel Center din incinta centrului comercial. Ceea ce trebuie să faceți este ca până la 31 decembrie 2017, să cumpărați unul sau mai multe produse în valoare de minim 100 lei (pe același bon fiscal), să completați talonul de participare primit de la lucrătorul comercial al magazinului respectiv, să-l depuneți în urna special amenajată (parter, lângă fântâna arteziană) și astfel puteți intra în cursa pentru câștigarea unuia din cele 10 premii!

