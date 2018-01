Curtea de Apel Bacău a dispus recunoaşterea unor sentinţe penale, pronunţate de instanţe din Serbia, prin care un băcăuan a fost condamnat la pedepse ce însumează 13 ani şi 8 luni de închisoare, respectiv sentinţele penale din 2016 a Judecătoriei Supreme din Kraljevo, hotărârea pronunţată în 2012 de Judecătoria Supremă din Uzice, hotărârea din 2015 a Judecătoriei Supreme din Trstenik şi hotărârile din 2013 şi 2014 a Judecătoriei Supreme din Kraljevo. Instanţa a decis transferarea băcăuanului într-un penitenciar din România în vederea continuării pedepsei. În 2012, Judecătoria Supremă din Uzice l-a condamnat pe G.E., din Comăneşti, jud. Bacău, la 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de viol. Pe 24.08.2011, în localitatea Pozega, acesta a încercat să întreţină acte sexuale prin constrângere cu M.K., sunt acuzaţiile procurorilor. O altă condamnare, de 3 ani de închisoare, a primit bărbatul în 2015, dispusă de Judecătoria din Trstenik, pentru infracţiuni de tentativă de tâlhărie şi tentativă de furt grav (conform Codului penal al Serbiei). “În fapt, s-a reţinut că în noaptea de 20/21.08.2011 a pătruns prin spargerea unui geam în locuinţa persoanei vătămate J.D. din localitatea Osaonica şi a exercitat violenţe asupra acesteia solicitându-i bani. Persoana vătămată nu a avut bani să-i dea. În aceeaşi noapte, G.E. a intrat prin efracţie în locuinţa persoanei vătămate D.S., spărgând geamul, însă nu a sustras bunuri”, arată anchetatorii. Băcăuanul mai avea o condamnare, pronunţată în 2013, de Judecătoria Supremă din Kraljevo, pentru tentativă de tâlhărie, tentativă de activităţi sexuale nepermise şi furt grav, pedeapsa rezultantă fiind de 8 ani închisoare. Prin sentinţa definitivă a Judecătoriei Supreme din Kraljevo, din 2016, au fost contopite toate pedepsele aplicate lui G.E., rezultând o pedeapsă de executat de 13 ani şi 8 luni închisoare. O parte din pedeapsă a fost executată, începând din 2011, într-o închisoare din Serbia. Inculpatul a fost de acord să fie transferat în România. De altfel, faţă de acesta autorităţile judiciare din Serbia au luat măsura expulzării. Pedeapsa este considerată executată în întregime în aprilie 2025. 0 SHARES Share Tweet

