Anul 2022 în cifre, la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea”

Activitatea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” se regăseşte la intersecţia mai multor domenii ce au legătură directă cu ştiinţele naturii, patrimoniul cultural al instituţiei, colecţiile (220.000 piese), inclusiv biblioteca de specialitate (20.000 volume şi publicaţii), care se constituie în baza de pornire a expoziţiilor permanente, temporare şi itinerante, a cercetării ştiinţifice, a simpozioanelor, meselor rotunde şi conferinţelor organizate, proiectelor educaţionale, concretizate în publicaţii ştiinţifice de specialitate.

În decursul anului 2022, în cadrul subunităţilor Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Muzeul de Ştiinţele Naturii, Observatorul Astronomic „Victor Anestin”, Vivariu şi Casa Memorială „Ion Borcea” au fost implementate 283 proiecte (132 dintre acestea, parte a planului cultural minimal propus pentru anul 2022). Respectând categoriile din cadrul planului cultural minimal, proiectele realizate în anul 2022 sunt:

Activităţi culturale 262 proiecte, dintre care: Cercetare ştiinţifică – 33 proiecte, 18 proiecte vizând cercetarea patrimoniului natural şi 15 proiecte care îndeplinesc cercetarea patrimoniului muzeal – Administrarea, evidenţa, conservarea şi clasarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal; Valorificarea patrimoniului muzeal – 37 proiecte cultural expoziţionale, distribuite pe categorii astfel: 12 proiecte ce vizează expoziţii permanente şi îmbunătăţiri aduse acestora, 13 proiecte ce vizează expoziţii temporare, 12 proiecte ce vizează expoziţii itinerante. Pedagogie muzeală, educaţie muzeală – 165 proiecte cultural – educaţionale; dintre care 29 proiecte parte a planului cultural minimal, diferența (136 proiecte) fiind în plus față de planul cultural minimal; Proiecte cultural – editoriale – 5 proiecte parte din categoria tipărituri. Alte 6 proiecte care vizează administrarea patrimoniului. La acestea se adaugă 15 proiecte: 8 – participare în calitate de partener (co-organizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale; şi 7 proiecte – participare în calitate de partener (co-organizator, co-iniţiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte naţionale.

Cele 165 proiecte educaţionale s-au desfăşurat în baza a câte unui protocol de colaborare cu unităţile şcolare, ce cuprind acţiuni de cunoaştere şi conştientizare a valorilor mediului înconjurător, a importanţei protejării mediului, acţiuni dedicate evenimentelor din calendarul ecologic: „Ziua Mondială a Zonelor Umede”, „Luna pădurii”, „Ziua Pământului”, „Ziua Mediului”.

Peste 55.000 de vizitatori în 2022

Dintre proiectele anului 2022 de evidenţiat sunt: expoziția permanentă „Din anul 1958, alături de băcăuani – Istoricul instituţiei de cultură – Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii”; expoziția permanentă „Călătorie în lumea simțurilor” în Grădina senzorială a Muzeului de Ştiinţele Naturii Bacău; expoziţia temporară – „Cer liber” – expoziţie dedicată refugiaţilor ucrainieni; ediţia a-XX-a a simpozionului ştiinţific „Biologia şi dezvoltarea durabilă”, desfăşurată hibrid – online și onsite; publicarea numărului 30 a revistei ştiinţifice Studii şi Comunicări; publicarea volumului intitulat „Ion Borcea” Natural Sciences Museum Complex of Bacau – A Universe of knowledge, Festivalul Științelor, ediţia a-VI-a, Şcoala de vară Astronom, de la mic la mare, ediția I.

În vederea cunoaşterii categoriilor de beneficiari s-au îmbunătăţit condiţiile de colectare a datelor cu privire la vizitatori. Astfel, numărul total de beneficiari ai serviciilor culturale oferite publicului de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii în anul 2022 a fost de 55.175 (46.573 vizitatori, 7.162 participanţi la activităţi de educaţie muzeală şi 1.440 participanţi la workshop-uri). Din numărul total de beneficiari, 41.952 au fost cu plată, 13.223 au beneficiat de vizite gratuite. Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de bilete/tarife practicate, în anul 2022 au fost 203.338 lei, iar numărul de bilete vândute 44.481. Grupuri ţintă Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii: Preşcolari: 13,32%; Învăţământ primar 27,01%, gimnazial 20,26% şi liceal: 7,17%; studenţi 2,81%; adulţi: 26,55%; pensionari 2,88%. Dintre vizitatorii Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii în anul 2022, 85,44% locuiesc în judeţul Bacău; 13,53% în alte oraşe ale ţării, iar 1,03% în alte ţări.

Vizitatori din toată lumea

Analizând provenienţa grupurilor ţintă a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii, se constată că beneficiarii serviciilor oferite de instituţia noastră sunt din 13 ţări (fără România), 30 judeţe (fără judeţul Bacău) şi 6 oraşe şi 44 de comune ale judeţului Bacău. Sintetizând datele obţinute de la toate subunităţile instituţiei, se constată că 5.849 dintre beneficiarii serviciilor instituţiei provin din judeţul Bacău (fără municipiul Bacău). Se constată că, numărul cel mai mare de beneficiari (371) este din comuna Dofteana, iar oraşul (dintre oraşele judeţului Bacău) cu numărul cel mai mare de vizitatori este Oneşti (699). De asemenea, se constată că beneficiarii serviciilor culturale oferite de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din România, provin din 30 de judeţe (altele decât judeţul Bacău). Numărul cel mai mare de beneficiari a fost înregistrat pentru beneficiarii care provin din judeţul Iaşi (2.133), urmat de judeţul Neamţ (1.553) şi judeţul Vrancea (928). În decursul anului 2022, la cele patru subunităţi au ajuns, pe lângă cei din ţara noastră, 548 beneficiari din 13 ţări (China, Franţa, Israel, Italia, Lituania, Marea Britanie, Moldova, Spania, SUA, Turcia, Ucraina şi Ungaria).

„ Întreaga activitate a instituţiei se desfăşoară în cadrul politicilor culturale naţionale şi a strategiei culturale a Consiliului Judeţean Bacău. Proiectele desfăşurate ca parte a programului cultural minimal al instituţiei sunt structurate astfel încât să acopere principalele domenii care vizează activitatea unui muzeu conform legislaţiei existente şi cerinţelor contemporane, europene, structurare prezentă şi în cadrul proiectului de management în baza căruia este condusă instituţia. Complexul nostru conservă şi prezintă publicului realităţi ale mediului înconjurător, în special din judeţul Bacău, folosind ca modalitate de expresie patrimoniul muzeal tridimensional, pe care instituţia îl posedă prin expoziţii permanente sau temporare, cu ajutorul unor materiale explicative care să însoţesc expoziţiile. Implementarea noilor tehnologii (utilizarea în expoziții a codurilor QR, a legendelor digitale/touchscreen-uri, a prezentărilor multimedia/video/touchscren), a meselor interactive, precum şi a dezvoltării de proiecte ce vizează expoziţii interactive, care implică publicul larg în subiectul prezentat a dus la mărirea numărului de vizitatori” Gabriela Gurău, manager general al Complexului Muzeal „Ion Borcea”.

Expoziţiile organizate la sediul instituţiei au vizat subiecte din majoritatea domeniilor ştiinţelor naturii, iar frecvenţa evenimentelor organizate a crescut, ceea ce a condus şi la o atragere către instituţie a mai multor categorii de public.