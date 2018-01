Ultima săptămână de vacanță pentru divizionara C Aerostar Bacău. Lidera Seriei I din eșalonul al treilea, care își va relua pregătirile luni, 22 ianuarie, și-a definitivat deja programul jocurilor de verificare. Primul amical va avea loc pe 10 februarie, la finalul celor zece zile de cantonament pe care „aviatorii” îl vor efectua la baza proprie. Adversară va fi divizionara secundă Știința Miroslava. După testul de pe 14 februarie, cu Hușiul, formația antrenată de Cristi Popovici va bifa un alt meci de pregătire cu o formația din liga secundă, Foresta Suceava, în deplasare, pe data de 16 februarie. Ultimele două amicale vor fi pe 21 și 24 februarie, cu echipe fruntașe din Liga a IV-a: Ceahlăul Piatra Neamț, respectiv Viitorul Curița. Aerostar, care s-a despărțit în această iarnă de Adi Gheorghiu, Dima și Strat, a operat două transferuri cu greutate: mijlocașii Cornel Căinari și Florin Istrate. Lista achizițiilor ar putea continua săptămâna aceasta, fruntașa ligii a III-a având în vizor câțiva jucători din categoria U19, dar nu numai. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.