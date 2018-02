Cluburile Lions „Sf. Gheorghe” și „Sanity”, din Bacău, și-au premiat câștigătorii ediției locale 2017-2018 an ai concursului anual „Afișe pentru Pace. La această ediție au participat elevi de la 59 de școli gimnaziale și de la colegiile naționale „George Apostu” și „Gheorghe Vrănceanu”. Fiecare club a avut proprii ei premianți. Pe podium au urcat, pentru locul I, Alexandra Irofte – Șc. Gimnazială „Octavian Voicu” (profesor coordonator Codruț Duduman) și Daria Movileanu – Șc. Gimnazială „Spiru Haret” (prof. coordonator Ana Maria Bersan). Premiul al II-lea a fost obținut de Alexandra Ambăruș – Șc. Gimnazială „Mihai Drăgan” și Denisa Elena Dodan – Șc. Gimnazială „I.S. Sturdza” Săucești, iar premiul al III-lea a revenit elevilor Diana Ștefania Lazăr – Școala „Miron Costin”; Ștefania Ambăruș – Șc. Gimnazială „Mihai Drăgan”; Ana Maria Rusu – Colegiul „Gheorghe Vrănceanu”; Luca Ștefan Andrieș – Șc. Gimnazială „Al. I. Cuza” și Giulian Marian Duminică – Șc. „Maria Montessori”. La concurs – ne-a informat Cosmin Gabriel Buznea – președintele Lions Club Sf. Gheorghe și prof. Ioan Micu (alias Tata Pac) – trezorierul acestui club – au fost 186 de participanți, dintre care 52 au primit premii și mențiuni în valoare totală de 4.560 de lei și diplome de participare. Astfel, au fost participanți din aproape toate localitățile județului Bacău, mai puțin comunele Nicolae Bălcescu, Faraoani, Cleja și Sascut, însă pentru prima dată au participat elevi de la Școala Gimnazială din Corbasca (director Elena Fânaru, prof. coordonator Mihaela Ciobanu). „S-au evidențiat în mod deosebit – a precizat Cosmin Buznea – Colegiul de Artă George Apostu, cu profesorul coordonator Ioan Burlacu, Școala Gimnazială Octavian Voicu, cu prof. coordonator Codruț Duduman, și Școala Gimnazială Spiru Haret, cu prof. coordonator Ana Maria Bersan. Un sprijin deosebit a fost acordat de Inspectoratul Școlar Județean, prin inspectorul general Florin Lazăr și inspectoarea Camelia Popa”. 1 of 23 Tema din acest an a concursului a fost „The Future of Peace” (Viitor Păcii!). Concursul are loc la nivelul cluburilor Lions, la nivelul Districtului 124 România al Lions Clubs Internațional, iar desenul ales la faza națională va reprezenta Districtul 124 România la faza internațională de la Oak Brook (SUA). 5 SHARES Share Tweet

