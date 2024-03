Alimente de care să ne ferim atunci când ținem post. Află care sunt acestea de la nutriționistul Șerban Damian

Postul Paștelui reprezintă una dintre cele mai importante perioade de post din calendarul liturgic ortodox. Este o perioadă de pregătire spirituală și purificare înainte de sărbătoarea Învierii Domnului. Postul Paștelui începe în fiecare an în ziua de luni, durează 40 de zile și nu înseamnă doar abstinență alimentară, ci și o pregătire spirituală intensă.

Pe durata Postului este interzis consumul de alimente de origine animală, cum ar fi carne, ouă și produse lactate. Miercurea și vinerea sunt zile de post mai stricte, când se evită și uleiurile. În postul Paștelui se recomandă consumul de legume și fructe proaspete, bogate în fibre și nutrienți. În ultimii ani, practicile alimentare asociate acestui post în credința ortodoxă, s-au schimbat, pe măsura apariției pe piață a diverselor produse de post pe a căror etichetă se regăsesc extrem de multe ingrediente nesănătoase. Pe lângă riscul acumulării kilogramelor în plus, acest tip de produse au o valoare nutritivă redusă pentru organism.

Iată care sunt sfaturile nutriționistului Șerban Damian privind alimentele de evitat și alternativele recomandate în timpul postului.

“Postul Paștelui reprezintă pentru mulți un moment de purificare a trupului și sufletului. În această perioadă, alegerea alimentelor potrivite devine esențială pentru menținerea sănătății și a echilibrului nutrițional. Postul Paștelui poate fi o oportunitate de a adopta un stil de viață mai sănătos. Este esențial ca în timpul postului, să alegem alimente potrivite nu doar pentru respectarea tradiției, ci și pentru menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Din păcate există extrem de multe produse “de post” care pe lângă faptul care au un aport caloric semnificativ, nici nu vin cu beneficii nutriţionale demne de luat în seamă. Vorbim aici de: produse de patiserie, conserve, produse de panificație din făină rafinată, produse vegetale excesiv procesate, etc. Este normal ca atunci când vorbim despre mâncare și mai ales despre mâncarea de post unde opțiunile sunt mai limitate, să ne fie greu să facem alegerile alimentare corecte. Este și un motiv în plus pentru care pe platforma mea online cu cursuri de nutriţie, am dedicat un curs special acestui subiect, astfel încât cei care țin post și nu numai, să poată afla cum să facă alegeri mai bune pentru alimentația zilnică. Este un curs pe cât de simplu, pe atât de complex, deoarece sunt recomandări practice pentru viața de zi cu zi, nu doar teorie, recomandări, menite să vă facă să înțelegeți cum să vă hrăniţi în concordanță cu nevoile corpului și cu modul său de funcționare. Veți aprofunda și deprinde bazele unei alimentații corecte, sub forma unor principii pe care le puteți aplica imediat. Cursurile conțin exemple și recomandări pentru situații concrete, în cazul de față pentru postul alimentar.”

Alimente de evitat în postul Paștelui

Produsele făinoase rafinate (pâine, covrigi şi alte produse de panificaţie): “Produsele bogate în făină albă au un impact brutal asupra nivelului glicemiei și pot duce la creșterea în greutate. Alege-ți variantele mai sănătoase din făină integrală sau alternative fără gluten, precum faină de cocos.

În timpul postului este important să avem în vedere nu doar abținerea de la carne, ouă și produse lactate, ci și să acordăm atenție calității și compoziției alimentelor pe care le consumăm. Sunt de evitat, produsele de panificație din făină albă, rafinată, cum ar fi covrigii sau orice produse de patiserie. Pe lângă aportul caloric semnificativ, conțin și o cantitate mare de grăsimi”

Conserve cu aditivi: “În timpul postului, trebuie să fim atenți la etichetele produselor. Evitați produsele care conțin aditivi artificiali, precum coloranți și îndulcitori artificiali. Unele conservele pot avea un conținut mare de aditivi și conservanți. Optați pentru variantele proaspete sau pentru cele conservate în mod natural, fără aditivi.”

Produse vegetale procesate (semipreparate vegane): “Mâncarea gata preparată din categoria vegetală poate conține adesea ingrediente nesănătoase, pe lângă aditivi sau adaos de zahar și alte ingrediente modificate genetic. Acestea sunt alegeri la îndemână, pentru că se pregătesc uşor şi se consumă imediat, fără prea multă bataie de cap. Totuşi, unele dintre ele pot să conţină cantităţi mari de grăsimi, diverşi aditivi şi conservanţi, de aceea este bine să verificăm întotdeauna eticheta lor. Vorbim aici despre supe şi mâncăruri gătite ambalate, gata de consum, şniţele, burgeri şi chiftele vegetale, pateuri, mixuri de salate ambalate.

Optați pentru legume și fructe proaspete sau congelate (care păstrează mai bine nutrienții), precum și leguminoase. Primăvara este sezonul perfect când ne putem bucura de tot ce înseamnă legume verzi pline de vitamine, minerale și fibre, de la urzici, leurdă, untișor, lobodă, ștevie, salată verde, până la ceapă verde, usturoi verde și ridichii. Daca sunteți iubitori de cafea cu lapte, vă puteți prepara acasă lapte vegetal, fie că vorbim de lapte de migdale, lapte de cocos, lapte de soia sau lapte de ovăz.“

Margarina și grăsimile trans: “Evitați grăsimile trans prezente în unele tipuri de margarină şi semipreparate sau în produsele prăjite. Folosiți uleiuri sănătoase, cum ar fi uleiul de măsline extra virgin, uleiul de cocos și uleiul de avocado atât pentru gătit, cât și pentru a adăuga o aroma aparte preparatelor.”

Dulciurile vegane: “Chiar dacă par alegeri potrivite pentru perioada de post, dulciurile aduc o mulţime de calorii provenind din zaharuri simple, aşa că trebuie să le limităm. Halvaua, ciocolata vegană şi alte dulciuri doar din ingrediente vegetale sunt la fel de concentrate din punct de vedere caloric ca şi cele obişnuite”

Alternative sănătoase recomandate de medical nutriționist, Șerban Damian

“Postul nu trebuie privit cu reticență, dimpotrivă. Făcând alegerile alimentare corecte și asigurând organismului toți nutrienții de care are nevoie în această perioadă specială, nu doar că vă puteți menține numărul de kilograme, dar este o perioadă foarte bună în care puteți scăpa de câteva kilograme în plus. Consumați legume și fructe de sezon pentru a vă asigura un aport optim de nutrienți, fibre, vitamine și minerale esențiale. Fasolea, lintea, năutul și mazărea sunt surse excelente de proteine vegetale și fibre. Acestea vă vor asigura o stare de sațietate pe o perioadă mai lungă și menținerea echilibrului nutrițional. Bogate în acizi grași omega-3, proteine și fibre, nucile și semințele sunt o gustare sănătoasă care pot ține foamea la distanță. Pentru energie și o sursă excelentă de fibre, optați pentru orez brun, quinoa, hrișcă sau ovăz. În zilele în care aveți voie să consumați produse lactate, optați pentru cele sănătoase, precum iaurtul grecesc, care este bogat în proteine și probiotice. Adaugați aroma și savoare preparatelor cu ajutorul condimentelor și ierburilor. Acestea pot face mâncarea mai gustoasă fără a adăuga calorii suplimentare. Și nu uitați, hidratarea este cheia succesului în orice regim alimentar. Consumați suficientă apă pe parcursul zilei pentru a menține organismul bine hidratat.”, recomandă nutriționistul.

Dr. Șerban Damian, medic nutriționist a lansat la începutul acestui an, în premieră naţională o platformă de cursuri online care vizează educația nutrițională, dedicată publicului larg.

Platforma de cursuri online este dedicata tuturor persoanelor care vor să faca alegeri mai bune pentru alimentația zilnică. Seria de cursuri practice structurată ușor și simplu oferă posibilitatea aprofundării și deprinderii bazei unei alimentații corecte, sub forma unor principii ce se pot aplica imediat. Cursurile conțin exemple și recomandări pentru situații concrete, pași simpli care pot ajută la îmbunătățirea tiparelor alimentare și a stării de bine.

Postul este o oportunitate ideala de a experimenta ingrediente proaspete și de a dezvolta obiceiuri alimentare mai sănătoase. Înlocuind alimentele procesate și bogate în calorii cu opțiuni sănătoase și echilibrate, veți putea trece mai ușor prin perioada postului. Alegerea atentă a alimentelor în timpul postului nu doar că susține practicile spirituale, ci contribuie și la menținerea unei diete echilibrate și sănătoase.

