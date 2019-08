Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) iese de la guvernare, anunțul fiind făcut chiar de Călin Popescu Tăriceanu, președintele partidului. Tăriceanu a explicat că formațiunea pe care o conduce își va retrage miniștrii și va trece în Opoziție.

Pentru băcăuani, ALDE înseamnă un ministru – senatorul Viorel Ilie, ex-primar al municipiului Moinești, prefectul județului – Maricica Luminița Coșa și un vicepreședinte al Consiliului Județean – Adrian Popescu.

“Iată-mă într-un moment de contabilizare a rezultatelor celor peste doi ani în funcția de prefect a județului Bacau. Închei mandatul de prefect al județului, gândindu-mă la dumneavoastratra cetățeni ai județului. Am plecat la drum cu speranța că nu voi dezamăgi și că voi reuși să fac mult bine semenilor mei, atât cât îmi permitea această funcție. Dacă am reușit sau nu rămâne la aprecierea dumneavoastră . Nu am regrete, nu am ce să îmi reproșez și cred că “istoria” anilor de mandat este grăitoare. Mulțumesc tuturor colegilor din Instituția Prefectului județul Bacău, colegilor de la instituțiile deconcentrate, colegilor polițiști, pompieri, jandarmi…… tuturor vă mulțumesc pentru buna colaborare ! Mă bucur că am avut privilegiul de a lucra alături de profesioniști și oameni de echipă! Cred acum la final că împreuna ne-am făcut datoria cu buna credinta si cu onoare”.

Maricica Coșa