Deputatul Constantin Avram, liderul filialei județene ALDE Bacău, a organizat o conferință de presă cu privire la motivele ieșirii de la guvernare și planurile de viitor. Întâlnirea cu ziariștii a avut loc vineri, 30 august, la sediul partidului. Alături de el au fost Viorel Ilie, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, și Viorel Toma, președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care au prezentat un scurt raport.

„Au existat, de-a lungul timpului, anumite necorelări cu partenerul nostru, care au condus la retragerea de la guvernare”, a declarat Constantin Avram, apoi a enumerat temele și situațiile în care fie a lipsit comunicarea, fie nu s-a ținut cont de poziția ALDE. E vorba despre alegerea primarilor, pe care ALDE a propus-o în două tururi, OG 40 cu privire la președinții consiliilor județene, care vor fi aleși uninominal și, de asemenea, într-un singur tur de scrutin în 2020, deși ALDE dorea în două tururi, rezervele privind remanierea lui Tudorel Toader, OG 114, față de care Călin Popescu Tăriceanu a avut niște observații, nominalizarea comisarilor europeni, care s-a făcut fără consultarea ALDE, apoi propunerile ALDE privind comasarea ministerelor și reducerea numărului secretarilor de stat, de care PSD nu a ținut cont.

„Rectificarea bugetară și faptul că bugetul nu se închidea corect, era pe un deficit care depășea procentul acceptat de Comisia Europeană, a fost subiectul care ne-a determinat să hotârâm în Delegația Permanentă din 26 mai să procedăm la ieșirea de la guvernare”, a declarat Constantin Avram. Liderul ALDE Bacău a repetat că ieșirea din alianță și trecerea în Opoziție e „un gest politic”.

„Guvernului îi lipsește viziunea”

Viorel Ilie, încă ministru pentru Relația cu Parlamentul până când va fi publicată hotărârea de guvern, a afirmat că, în afară de acestea, „sunt multe alte motive legate de activitatea eșalonului doi” care au dus la părăsirea alianței. „Eu nu am simțit un parteneriat în această perioadă, PSD ne-a tratat superior în toate discuțiile pe care le-am avut, or nu poți să faci acest lucru în permanență, a mărturisit Viorel Ilie. După alegerile europarlamentare, noi am înțeles votul pe care românii l-au dat și că trebuie să facem ceva, ei nu au vrut să înțelegă!”

Viorel Ilie s-a declarat surprins de lipsa de viziune a actualului Guvern: nu există un plan, nu se știe ordinea de zi a ședinței de guvern de luna viitoare, se vine la avizat OUG cu o zi înainte de ședință etc. „Nu mi-am imaginat niciodată că dacă la nivel local avem strategii, avem proiecte care se derulează pe mai mulți ani, la nivel guvernamental multe decizii se iau pompieristic!”, a afirmat Viorel Ilie.

El a explicat că a fost singurul ministru care a propus restructurarea ministerului și s-a făcut prin HG acest lucru, a redus cheltuielile, a introdus tehnologii moderne, digitale, de comunicare și a implementat un proiect care răspunde provocărilor moderne.

Senatorul ALDE a stabilit prioritățile pentru următoarea sesiune, precizând că își dorește „un cadru legislativ românesc mai mai suplu”, mai flexibil decât cel actual, în care multe acte normative fie se suprapun, fie se contrazic. În final, Viorel Ilie a mărturisit că a fost mândru să facă parte din Guvernul României, „de fapt, din trei guverne”, și foarte emoționat să participe la ședința festivă de la Alba Iulia.

Interesul cetățenilor nu are culoare politică

„Știți că tot ce înseamnă proiecte de interes național trebuie să aibă un act de reglementare de la ANPM. Știți la fel de bine că până în martie 2017, când am ajuns eu la ANPM, toate criticile care vizau investițiile din România erau legate de mediu. Discutând despre autostrăzi erau, într-adevăr, proiecte care stăteau de trei ani și jumătate la ANPM și din cauza aceasta nu puteau fi executate”, a afirmat Viorel Toma, președintele ANPM.

El a precizat că în mandatul său au fost emise acorduri pentru 698 km de autostradă și că în prezent nu mai există niciun proiect de autostradă care să stea la agenție. Au fost îmbunătățite prevederile prind autorizarea agenților economici, „am avut și o contribuție la demararea lucrărilor la centura Bacăului”, iar referitor la halda de fosfogips „am dat obligații lichidatorului cu privire la închiderea haldei”.

În această etapă, de pregătire a prezidențialelor din noiembrie, ALDE îl va susține pe independentul Mircea Diaconu. În ce fel? De exemplu, în strângerea semnăturilor și în plan logistic. „Îl vom sprijini acolo unde are nevoie și unde solicită, a precizat senatorul Viorel Ilie. Nu vrem să alterăm imaginea acestuia de candidat independent.”

Întrebat cum se vor comporta aleșii ALDE în consiliile locale și județene, Constantin Avram a declarat: „Vor vota în interesul comunității. Doar modalitatea de punere în practică e politică, interesul cetățenilor nu are culoare politică. Acolo unde interesul cetățenilor dictează menținerea majorității, noi vom vota pentru proiectele de care comunitatea are nevoie!” În final, am aflat că proiectul politic al ALDE va cuprinde analizarea fiecărei filiale, regruparea și întărirea partidului.