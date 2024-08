AGORA SPEAKERS INTERNATIONAL în România

În general, când vine vorba de vorbit în public (discurs public/public speaking), este populară ideea că există două categorii de oameni: 1. Supercomunicatorii, vorbitorii înnăscuți, carismatici, care pot oricând, în orice context, să vorbească despre orice, fără trac. Ei sunt viitorii „oameni de vânzări” (politicieni, avocați, diplomați etc), care nu au nevoie de o școală specială pentru a învăța să vorbească. 2. Există ceilalți, cei cărora le fuge pământul de sub picioare când sunt ascultați la tablă, în fața clasei, când au un examen oral, de fapt, de fiecare dată când sunt invitați să exprime o idee și să o susțină. La prima vedere, așa este. Unii vorbesc ușor, alții greu sau deloc. și, desigur, granițele nu sunt definitiv și irevocabil trasate. Orice agent de vânzări de poate bloca într-o zi proastă, așa cum orice timid, impulsionat de vreo trăire intensă, poate ține un discurs fulminant și impresiona audiența până la lacrimi (sau hohote de râs).

Întrebarea este: cum facem să mergem pe „aurita cale de mijloc”, să avem la dispoziție câteva trucuri/metode/unelte pe care să le folosim când trebuie să vorbim în public (și trebuie, mai întotdeauna). Oratoria are o istorie lungă, pe care nu o vom detalia aici, dar ne vom opri la o organizație , AGORA SPEAKERS INTERNATIONAL, agoraspeakers.org, fondată în 2016 de Alexander Hristov, și care numără deja 150 cluburi în peste 70 țări. Coincidența face ca 3 dintre cele 170 cluburi funcționeze în Bacău, România. Ele sunt legate de viața a două colegii din Bacău, Colegiul Național „Ferdinand I”, clubul AGORA MANIA fiind creat în 2019, iar cel de-al doilea la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” (DIGITAL ORATORY). În mod paradoxal, pandemia și limitările impuse de educația online au făcut ca activitatea acestor cluburi să înflorească. Ambele organizează, de câțiva ani, concursuri de discurs public cu jurii alcătuite din vorbitori nativi, cu experiență, creatori, la rândul lor, de cluburi care funcționează de zeci de ani în Indonezia, Africa de Sud sau Singapore.

Întâlnirile Agora sunt ca un laborator de idei, unde oricine își dorește să-și dezvolte abilitățile de vorbire în limba engleză este binevenit. Sunt o combinație dinamică de joc de rol și discursuri pregătite și improvizate, unde fiecare participant primește feedback constructiv într-un mediu prietenos și colaborativ. Clubul Agora Speakers România se reunește săptămânal online, duminica la ora 11 a.m. pe Zoom, și adună vorbitori din întreagalume. Fiecaresesiune e un festival al diversității, cu subiecte care variază de la spre exemplu „Ce înseamnă Leadership” și „Educația: De la trebuie la îmi doresc” la „Rădăcinile noastre” și „Sporturi de vară”. Aceste întâlniri sunt o ocazie de a învăța, a te conecta cu ceilalți și a-ți îmbunătăți abilitățile de comunicare într-o atmosferă deschisă și plină de inspirație.

August este luna de naștere a AGORA. Ca în fiecare an, începând cu 2019, sărbătorim acest lucru printr-o convenție, AGORACON, un eveniment online, care strânge laolaltă vorbitori renumiți, educatori, oameni de afaceri, terapeuți etc, care vorbesc în calitate de KEYNOTE SPEAKERS. De asemenea, este platforma de desfășurare a concursului de public speaking în limba engleză, AGORACON 24. în acest an, evenimentul este organizat în Bacău de un grup de elevi și profesori de la cele două colegii menționate mai sus: Gabriela Laslău (Ambasador Agora Speakers International pentru România, Diana Popa, Director educativ, Teodora Prisacaru, Matei Pătrașc, Teodora Cernat, Vladimir Dușelevici, Casandra Pavel, Alexandra Gurămultă, elevi la Colegiul Național „Ferdinand” și „Gh. Vrănceanu”) și se bucură de prezența fizică a lui Fred Jones, ambasador Agora Speakers International pentru Canada și Youth Ambassador.

În zilele premergătoare Agoracon 24, ca o aplicație practică a modelului Agora, în perioada 15-23 august, se va desfășura la Colegiul Național „Ferdinand I” Școala de Vară de Public Speaking (Public Speaking Summer School), cu activități și predare în limba engleză, care se va bucura de prezența tuturor celor de mai sus, acesta fiind un punct pe agenda lui Fred Jones, coordonator al cluburilor de tineret din întreaga lume. Detalii despre program puteți afla pe paginile de instagram și facebook ale Uniqube (https://www.facebook.com/uniqubebacau/) și AgoraCon Romania (https://www.instagram.com/agoracon_romania/). Cei care doresc să participe la PUBLIC SPEAKING SUMMER SCHOOL se pot inscrie pe linkul https://forms.gle/igFW8vXeFJofV3Yy5