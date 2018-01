– fiind în stare gravă, medicii au decis să-l transfere la un spital din Iaşi Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, din comuna Agăş, a ajuns la spitalul din Comăneşti, în stare gravă, după ce s-ar fi împuşcat în cap. S-a întâmplat la locuinţa sa, unde, se pare că în urma unor discuţii, ar fi mers într-o magazie de unde ar fi luat o armă confecţionată artizanal, pe care o deţinea ilegal, a aşezat-o sub bărbie şi a tras. La faţa locului a fost solicitat un echipaj medical, care l-a transportat de urgenţă la cel mai apropiat spital, respectiv la cel din Comăneşti, pentru îngrijiri medicale, dar de aici a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie Iaşi, unde medicii urmau să-l opereze pentru a-i extrage glonţul. Cazul a ajuns în atenţia oamenilor legii. „Poliţiştii au identificat şi ridicat în vederea cercetărilor o armă de foc confecţionată artizanal. În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi uz de armă fără drept.”

