La data de 07 ianuarie a.c. , în jurul orei 11.00, pe D.N.12A, în localitatea Agăş, s-a produs un accident rutier cu victimă. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că o femeie de 34 de ani, din judeţul Harghita,care conducea un autoturism pe DN 12A, într-o curbă la stânga, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, a surprins şi accidentat o femeie de 63 de ani, care se deplasa regulamentar, în calitate de pieton, pe acostamentul părţii carosabile. Pietonul a fost transportat la Spitalul Comăneşti pentru îngrijiri medicale şi a rămas internat. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

