AFIR deschide o nouă sesiune de finanțare pentru producția de energie solară. Buget de 265 milioane de euro pentru ferme și industria alimentară

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat deschiderea celei de-a treia sesiuni de depunere a cererilor de finanțare pentru investiții în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, destinate autoconsumului întreprinderilor din sectorul agricol și industria alimentară.

Sesiunea se desfășoară în perioada 15 iunie – 14 august 2026, iar cererile de finanțare pot fi depuse exclusiv online, prin intermediul portalului AFIR.

Pentru această etapă a programului a fost alocată suma totală de 265 de milioane de euro. Din acest buget, 145 de milioane de euro sunt destinate proiectelor care vizează capacități instalate de până la 1 MW inclusiv, iar 120 de milioane de euro sunt rezervate investițiilor în capacități de peste 1 MW.

Finanțarea este acordată sub formă de ajutor de stat nerambursabil în proporție de 100%, în limita a 650.000 de euro pentru fiecare MW instalat în cazul proiectelor de până la 1 MW și de până la 550.000 de euro pentru fiecare MW instalat în cazul proiectelor cu putere mai mare de 1 MW.

Potrivit AFIR, sesiunea va rămâne deschisă până la termenul-limită de 14 august, chiar dacă valoarea totală a proiectelor depuse va depăși alocarea financiară disponibilă.

Condițiile de eligibilitate, documentele necesare, criteriile de selecție și toate informațiile privind întocmirea și implementarea proiectelor sunt prezentate în Ghidul Solicitantului aferent Schemei de ajutor pentru investiții în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile. Documentația este disponibilă pe portalul AFIR.

Programul este finanțat prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei. Schema de ajutor de stat este administrată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc creșterea independenței energetice a fermelor și a companiilor din industria alimentară, precum și reducerea costurilor cu energia și a emisiilor de carbon.