Aerostar: miza pe tineri

Vineri, de la ora 15.00, echipa antrenată de Mișu Ionescu va primi vizita liderei Seriei 2, CSM Râmnicu-Sărat într-un meci pe care gazdele sunt obligate să-l câștige pentru a-și păstra șansele de accedere în play-off. Indiferent însă de rezultat, „aviatorii” și-au stabilit politica pentru viitor: se dă credit jucătorilor U21 și, în special, celor din propria pepinieră

Primul joc oficial din 2023 se anunță unul crucial pentru divizionara C Aerostar Bacău. Vineri, de la ora 15.00, în uvertura etapei a 16-a (antepenultima din sezonul regulat), „aviatorii” vor primi vizita liderei Seriei 2, CSM Râmnicu-Sărat. Aflați la două puncte distanță de locul 4, ultimul care garantează accederea în play-off, băcăuanii sunt condamnați să câștige vineri pentru a-și continua cursa de accedere în 1-4.

„Într-adevăr, este un meci vital pentru noi. Ne-am pregătit foarte bine și sperăm să începem sezonul de primăvară cu o victorie, chiar dacă vom avea în față prima clasată. Pentru a avea tot efectivul complet, fără accidentări, am și renunțat la ultima partidă de verificare, pe care ar fi trebuit să o disputăm la finalul săptămânii trecute”, a declarat antrenorul Aerostarului, Mișu Ionescu, care contează, cu mici excepții, pe lotul din toamnă. Excepțiile se numesc Vișinar și H. Ilie, la capitolul plecări și portarul Teo Axinte la cel al sosirilor.

„Aducerea lui Teo rezolvă o problemă delicată, care ne-a privat de puncte bune în prima parte a sezonului, și anume cea a portarului. Este un jucător pe care-l cunosc bine și cu care am mai lucrat la Aerostar. În ceea ce-i privește pe ceilalți jucători din lot, cu toții sunt foarte motivați și dornici de a relua campionatul cu o victorie”, a subliniat tehnicianul băcăuanilor. Prin urmare, Aerostar începe primăvara cu un joc în care nu are decât o variantă: victoria. Indiferent însă de rezultatul de vineri, contra liderei CSM Râmnicu-Sărat, politica de viitor a clubului băcăuan a fost deja trasată. Și are în centrul ei jucătorii tineri. Tineri de perspectivă precum Belciu și Bacalu, Juncu și Băisan, Prențu și Coroamă, pentru a ne limita doar la numele întâlnite și în 2022.

„O analiză atentă ne arată că CS Aerostar Bacău nu poate face înaltă performanță. Performanță, da, dar nu înaltă performanță. Motivul? Absența infrastructurii care, din păcate, lipsește nu doar Aerostarului, ci întreg Bacăului fotbalistic”, a declarat președintele CS Aerostar, Doru Damaschin, care a adăugat: „În aceste circumstanțe, obiectivul nostru este de a profesionaliza și mai mult clubul. Interesul nostru este de a accede din nou în play-off-ul campionatului și, totodată, de a miza intens pe tinerii jucători.

Cele două deziderate se intercondiționează deoarece acești jucători tineri pot progresa cu totul altfel în condițiile unei participări în play-off. În echipa noastră se vor regăsi în mod constant minimum cinci-șase jucători Under 21. Ei vor avea alături, ca și până acum, jucători cu experiență cu rol de model precum Vraciu și Chirilă, care, pe lângă faptul că aparțin Bacăului, au demonstrat atașament față de clubul Aerostar având în vedere că, inclusiv în această iarnă, au refuzat oferte venite de la alte echipe”. Președintele Damaschin s-a referit și la centrul de copii și juniori al Aerostarului:

„Am crescut capacitatea profesională a Centrului prin înființarea postului de director și aducerea pe acest post a lui Andrei Întuneric, un antrenor de care sunt foarte mulțumit. Totodată, suntem pe cale de a aduce un preparator fizic dedicat în întregime grupării noastre și, în egală măsură, dorim să încheiem colaborări cu diferite școli de fotbal băcăuane pentru a lărgi astfel plaja de selecție. Acest pachet de măsuri ne va permite ca, în viitor, 80 la sută din jucătorii tineri care vor evolua la echipa mare a clubului să provină din propriul centru de copii și juniori”. Prin urmare. Aerostar mizează, în special, pe tineri. Și pe o victorie vineri, la reluarea campionatului!