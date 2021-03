Raliul Brașovului va sărbatori în acest cea de-a 50-a sa ediție, fiind una dintre cele mai legendare etape de raliu din țara noastră. Adrian Răspopa nu putea să rateze acest eveniment și cu ajutorul celor de la Botka Rally Team, acesta va lua startul în Campionatul Național de Raliuri Betano 2021.

„Încep prin a mulțumi celor de la Botka Rally Team pentru sprijinul oferit astfel încât alături de Cozo să pot lua startul în acest sezon. Voi lua startul pe modelul Skoda Fabia R5 Evo 2021, o mașină revizuită complet cu ultimele specificații. În acest an vom continua proiectele ACS Rally Sprit cu o serie de evenimente importante atat în domeniul automobilistic, dar și în cel al ciclismului. Pandemia de anul trecut ne-a determinat să ne implicăm și în organizarea unei etape de ciclism din cadrul Road Grand Tour, iar în acest an împreună cu Alex CIOCAN, președintele Federației Române de Ciclism vom organiza trei curse în județul Bacau. Desigur că Raliul Moldovei Bacău ramane principalul nostru eveniment, iar în acest an, în premieră, acest eveniment va fi comun cu o etapă din cadrul competițiilor de Rally – Raid. În același weekend cele două etape, de raliu și rally – raid, vor împărți parcul de service, startul și festivitatea de premiere, dorind în acest fel să oferim publicului băcăuan un festival de motorsport. Nu în ultimul rând, vom organiza și etapa de viteză în coastă de la Dărmănești, și chiar dacă nu am reușit să intrăm în prima ligă a Campionatului Național de Viteză în Coastă, vom oferi un eveniment organizat la nivel ridicat la fel ca și anul trecut.”

Adrian Răspopa, președintele ACS Rally Spirit.