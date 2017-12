La data de 27 decembrie a.c., în jurul orei 11.00, poliţiştii au depistat la locuinţa unui tânăr de 23 de ani, din comuna Plopana, o minoră de 16 ani, din judeţul Timiş. Din verificări a rezultat că minora plecase de la domicilul său în data de 21 decembrie a.c., fără acordul părinţilor, la locuinţa tânărului, cunoscut de aceasta pe o reţea de socializare. Poliţiştii au condus minora la Centrul de Primire a Minorilor în Regim de Urgenţă Bacău pentru clarificarea situaţiei. Stimaţi Părinţi! • Fiecare copil trebuie înţeles şi personalitatea lui respectată;

• Fiţi fermi cu copilul, dar nu agresivi; violenţa nu este nicidecum o modalitate de soluţionare a problemelor ci mai degrabă le amplifică;

• Interesaţi-vă permanent de situaţia şcolară a copilului dumneavoastră;

• Încercaţi să-i cunoaşteţi şi să vă apropiaţi de prietenii copiilor dumneavoastră;

• Asiguraţi în familie un climat afectiv de bună înţelegere;

• Distribuiţi copiilor sarcini clare în desfăşurarea vieţii de familie care să le dezvolte simţul responsabilităţii şi utilităţii; nu exageraţi însă;

• Atunci când observaţi o schimbare negativă în comportamentul copilului dumneavoastră, motivaţi-l pentru rezolvarea în comun a problemei cu care se confruntă;

• Alegeţi comunicarea: lipsa dialogului creează bariere greu de trecut în relaţia copil-părinţi;

• Când situaţia pare a scăpa de sub control, adresaţi-vă celor care vă pot fi de ajutor (profesori, Poliţie, organizaţii neguvernamentale, asociaţii de tineret), care vă pot sfătui şi sprijini în rezolvarea problemelor.

