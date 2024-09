Activitățile MAI pentru Siguranța Elevilor în Anul Școlar 2024-2025

Pe parcursul anului școlar 2024-2025, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, vor fi întreprinse următoarele măsuri: Asigurarea prezenței polițiștilor la festivitățile dedicate deschiderii noului an școlar. Pe durata întregului an școlar, unitățile de învățământ vor fi incluse în itinerariile de patrulare auto și pedestră, ca punct obligatoriu de staționare, în special pe timpul sosirii/plecării elevilor la/de la cursuri. Dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice vor fi adaptate în raport cu evoluția situației operative în vederea creșterii eficienței acestora în prevenirea și combaterea faptelor antisociale în zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar. Se va asigura prezența activă a polițiștilor rutieri pe principalele artere de circulație, îndeosebi în proximitatea unităților de învățământ, în punctele cu risc ridicat de accidente și la orele semnalate cu trafic intens, pentru prevenirea accidentelor rutiere, evitarea blocajelor și fluidizarea circulației rutiere. Vor fi organizate acțiuni de verificare a autovehiculelor destinate transportului școlar, atât în trafic, cât și în punctele de îmbarcare/debarcare elevi, în vederea asigurării unui climat de siguranță rutieră. În anul școlar 2024-2025, polițiștii de prevenire vor fi alături de elevi, părinți și cadre didactice, prin implementarea de campanii și activități de prevenire. Temele centrale ale activităților vor viza mai multe paliere preventive, în conformitate cu prioritățile Poliției Române, precum siguranța în mediul online, disparițiile de minori și a plecările voluntare, violența în familie și prevenirea agresiunilor sexuale, prevenirea traficului de persoane, prevenirea traficului și consumului de droguri.

GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ ,,Alexandru cel Bun’’ BACĂU Pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică, la nivelul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău s-a dispus includerea zonelor adiacente instituțiilor de învățământ din competența unității, precum și a traseelor de deplasare ale elevilor și cadrelor didactice în itinerariile de patrulare ale echipajelor mobile, astfel încât dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice vor fi adoptate în funcție de situația operativă, pentru a asigura o intervenție promptă, la nevoie. Principalele direcții de acțiune pe care le vom aborda în anul școlar 2024-2025, cuprinse în Planului național de combatere a violenței școlare sunt: 1. Dezvoltarea capacității instituționale pentru creșterea gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar și în zonele adiacente: – Realizarea unei rețele de siguranță în jurul elevilor, formată din familie, cadre didactice, specialiști în protecția copilului, ordine publică, siguranța școlară și antidrog; – Corelarea activităților de menținere a ordinii publice în unitățile de învățământ preuniversitar cu programul orar al acestora și măsurile necesare, potrivit competențelor; – Asigurarea pregătirii adecvate a personalului MAI care interacționează cu elevii, cât și instruirea periodică a efectivelor din dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice, referitor la evoluția situației operative în zona unităților de învățământ preuniversitar și cu privire la respectarea procedurilor de intervenție pe durata derulării activităților; 2. Prevenirea violenței, promovarea stării de bine și a coeziunii comunității școlare – Organizarea și derularea de proiecte/campanii/ programe/ acțiuni de prevenire a violenței în mediul școlar preuniversitar, a traficului de persoane, precum și a consumului de droguri și de promovare a unui stil de viață sănătos; – Implementarea temei „Prevenirea și reducerea faptelor de violență, respectiv a consumului de droguri, alcool și tutun” în cadrul Programului „Școala Altfel”; 3. Reducerea cazurilor de violență în mediul școlar – Elaborarea de analize tactice pentru identificarea zonelor și a itinerariilor vulnerabile de deplasare către/de la unitățile de învățământ preuniversitar și dispunerea de măsuri pro active pentru prevenirea faptelor penale asupra elevilor care se deplasează pe aceste trasee; – Asigurarea intervenției specifice în cazul producerii unor evenimente în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar; – Organizarea de activități specifice pentru fluidizarea traficului rutier și în domeniul siguranței publice în zona unităților de învățământ preuniversitar, pe timpul afluirii și defluirii, la și de la cursuri, a elevilor și/sau a părinților/însoțitorilor.; – Menținerea nivelului ridicat de acțiune în cadrul activităților de control sistematic și prezență activă, în mediile și locurile din apropierea unităților de învățământ preuniversitar, în vederea prevenirii fenomenului de absenteism școlar; – Monitorizarea eficienței măsurilor de sprijin întreprinse pentru victime, elevi cu comportament agresiv și martori, respectiv a sancțiunilor aplicate elevilor cu comportament agresiv 4. Managementul cazurilor de violență din mediul școlar și gestionarea eficientă a resurselor în vederea susținerii victimelor, reabilitării autorilor actelor de violență și revenirii la condiția unui mediu sigur în școală – Organizarea periodică de campanii de conștientizare a rolurilor tuturor persoanelor din unitatea de învățământ (cadre didactice, personal administrativ, elevi) în identificarea timpurie și în combaterea violenței școlare; – Intervenția imediată în cazurile de violență, prin toate mijloacele legale; stabilirea tuturor măsurilor ce vor fi întreprinse se va face cu consultarea tuturor factorilor implicați, într-o manieră participativă, de sprijin, orientată spre elevi, indiferent de rolul în situația de violență.; 6. Monitorizarea măsurilor cuprinse în Planul național de combatere a violenței școlare – Desemnarea personalului la nivelul fiecărei structuri teritoriale și constituirea unei echipe interinstituționale pentru monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în sistemul cadru și a aplicării Procedurii privind managementul cazurilor de violență; – Elaborarea unui raport semestrial/anual privind siguranța în școli, de pe raza de competență, care va fi adus la cunoștința consiliului de administrație, a consiliului profesoral al unităților de învățământ preuniversitar și autorităților administrației publice locale; – Elaborarea de analize lunare, privind activitățile desfășurate, la nivel teritorial, de către unitățile de poliție/jandarmerie/pentru situații de urgență, precum și rezultatele obținute pe problematica de referință; Scopul Planului național de combatere a violenței școlare, este asigurarea unui mediu sigur, primitor și de susținere pentru toți membrii comunității școlare (antepreșcolari/preșcolari/ elevi, personalul școlii și părinți) la nivelul unităților de învățământ, prin implementarea unui sistem complex și unitar de măsuri de prevenire, răspuns și combatere a violenței în unitățile de învățământ preuniversitar din România. Pe tot parcursul anului școlar 2024-2025, vom continua elaborarea și derularea de campanii de informare, obiectivul principal fiind prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional în rândul elevilor.

Alături de partenerii instituționali, ne vom implica în mod activ în procesul de educare și conștientizare a pericolelor la care pot fi expuși elevii, pentru a ne asigura că școala rămâne un loc sigur, dedicat studiului și performanței, în care educația și dezvoltarea personală să se desfășoare în cele mai bune condiții. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău își reafirmă angajamentul de a sprijini elevii, părinții și profesorii cu ocazia deschiderii noului an școlar. În prima zi a anului școlar, jandarmii băcăuani vor asigura măsuri de ordine publică la cele 28 de instituții de învățământ aflate în responsabilitate din localitățile Bacău, Onești, Moinești, Târgu-Ocna, Comănești, Buhuși și Podu Turcului. Pentru a crește gradul de siguranță și a promova un comportament civilizat în rândul elevilor, jandarmii vor fi prezenți atât în zona instituțiilor de învățământ, cât și pe traseele pe care se deplasează elevii, astfel încât să se asigure desfășurarea procesului educațional în condiții de siguranță. De asemenea, se vor continua acțiunile de informare și prevenire în sistem integrat. Jandarmii băcăuani, împreună cu celelalte structuri competente, vor organiza activități dedicate elevilor, profesorilor și părinților în unitățile școlare. Colaborarea cu directorii instituțiilor va fi una strânsă pentru a facilita gestionarea eficientă a situațiilor semnalate. Prioritățile stabilite pentru creșterea siguranței elevilor includ: – Prezență activă în zona școlilor pentru descurajarea încălcărilor normelor de conviețuire socială. – Activități de informare destinate elevilor, pentru prevenirea violenței, delincvenței juvenile, criminalității stradale, consumului de substanțe interzise, promovarea drepturilor omului și utilizarea responsabilă a rețelelor de socializare.

Creşterea nivelului de protecţie a comunității este un obiectiv prioritar pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Maior Constantin Ene” Bacău, sens în care, de la începutul anului calendaristic și până în prezent, prin structura de specialitate Inspecția de Prevenire, au fost derulate 129 de controale pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor şi protecţiei civile la unitățile de învățământ, după cum urmează: 15 la colegii/licee, 73 la școli gimnaziale și 41 la grădinițe. Principalele aspecte urmărite pe timpul controalelor au vizat: – asigurarea permanentă a condiţiilor de evacuare a persoanelor și cunoașterea acestora de către toți utilizatorii; – dotarea cu stingătoare de incendiu și verificarea periodică a acestora; – funcţionarea iluminatului de securitate pentru evacuare; – funcționarea la parametri proiectați a rețelelor de hidranți. Pe timpul acestor acțiuni s-au constatat 217 nereguli, acesta fiind sancţionate conform prevederilor legale astfel: 210 avertismente și 7 amenzi în cuantum de 22500 lei. De asemenea, în aceeași perioadă de referință, pe timpul controalelor au fost executate 27 de exerciții privind modul de evacuare și de intervenție în caz de incendiu la care au participat 60 cadre didactice, 15 personal auxiliar și 3250 elevi de colegii și gimnaziu. Totodată, au fost desfăşurate şi acţiuni pentru diseminarea mesajelor preventive ale campaniilor „R.I.S.C.” ,,FOC” şi ,,Nu tremur la cutremur”, initiate de I.G.S.U. în parteneriat cu E-ON România şi DELGAZ GRID, respectiv distribuirea de materiale informativ preventive, având drept scop conştientizarea utilizatorilor privind riscurile la care s-ar putea expune la un anumit moment, măsurile de protecţie şi comportamentul pe care ar trebui să-l adopte în cazul producerii unei situaţii de urgenţă. Categoria de construcții cu destinația de învățământ este într-o dinamică permanentă, iar suguranța utilizatorilor depinde substanțial de lucrările care se execute și calitatea acestora. Important este ca aceste modificări constructive să fie finalizate și să se întreprindă demersurile necesare pentru a obține autorizația de securitate la incendiu. Obținerea actului administrativ în discuție reprezintă o validare a îndeplinirii cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, ceea ce conduce și la creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor, elevilor și personalului didactic care își desfășoară activitatea în spațiul respectiv. Important de menționat este faptul că obligația solicitării și obținerii autorizației de securitate la incendiu revine beneficiarului investiției, respectiv autorității publice locale care are în administrare respectivele clădiri sau unității de învățământ. La nivelul județului din totalul celor 722 clădiri cu destinația de învățământ, existente în evidenţa unităţii, pentru un număr de 59 clădiri se impune obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. Referitor la modernizarile derulate în acest an la construcțiile cu destinația de învățămnt structura de AV/AU a inspectoratului a emis 18 avize și 15 autorizații. Tot în ceea ce privește procesul de autorizare din punctul de vedere al securității la incendiu, instituția noastră a venit în întâmpinarea beneficiarilor, pentru soluţionarea situaţiilor existente şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate necesare, în anul curent fiind organizată o întâlnire de lucru cu directorii instituţiilor de învăţământ care au în administrare astfel de clădiri, la care au fost invitaţi şi au participat şi reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale care au în proprietate aceste clădiri. În afara acestor acțiuni, unitatea noastră desfășoară, prin intermediul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților activități practice, exerciții și simulări care contribuie substanțial la informarea și pregătirea populației, implicit a copiilor. De la începutul anului și până în prezent, au fost desfășurate 31 activități instructiv-educative în domeniul situațiilor de urgență. Acestea s-au desfășurat atât la nivelul unităților de învățământ, pe timpul anului școlar, cât și pe perioada vacanței de vară, în cadrul școlilor de vară organizate în județ. Prin intermediul acestor acțiuni, aproximativ 6500 de tineri și adulți s-au familiarizat cu tipurile de risc existente la nivelul județului, modul de comportare și intervenție în diferite situaţii de urgenţă (cutremur, incendiu, muniție rămasă neexplodată, fenomene meteorologice periculoase etc), precum și cu măsurile de prevenire a acestora. În ceea ce privește anul școlar 2024-2025 doresc să menționez că instituția noastră va urmări cu același profesionalism și determinare, consolidarea unui climat de siguranță pentru tineri și creșterea gradului de reziliență a comunității în slujba căreia ne aflăm. În acest sens, specialiștii noștri vor intensifica activităţile derulate în colaborare cu inspectoratul şcolar, pe linia educării şi instruirii elevilor, cadrelor didactice şi personalului auxiliar în domeniul situaţiilor de urgenţă, prin executarea periodică a controalelor de prevenire dar și a unor recunoaşteri în teren la unităţile de învăţământ, pentru a stabili modul de intervenție în cazul producerii unor eventuale situații de urgență. Acțiunile vor fi completate de organizarea periodică de exerciții de alarmare şi evacuare în situaţii de urgenţă (în majoritatea dintre acestea fiind exersat modul de comportare în cazul producerii unui incendiu sau cutremur), destinate formării comportamentului preventiv specific tipurilor de risc, pentru elevi și cadre didactice.

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Bacău se alătură efortului comun al structurilor implicate în creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic, în contextul noului an școlar 2024-2025. Specialiștii structurii noastre vor fi aproape de elevi de cadre didactice și părinți pentru a le transmite informații și recomandări în scopul evitării situațiilor de risc, din sfera traficului de persoane. Folosim această ocazie să reamintim copiilor: • Să nu discute cu persoane necunoscute despre problemele lor intime sau de familie. • Să aibă grijă cum își aleg prietenii – uneori chiar și ei te pot trăda sau răni. • Să fie atenți la fotografiile pe care le poastează și pe care le trimit în privat • Să nu ofere nimănui parola conturilor lor. • Să fie atenți la cererile de prietenie din partea persoanelor necunoscute. • Să fie atenți la conturile online care nu au nicio fotografie la profil – pot fi conturi fake! • Întotdeauna părinții trebuie să știe unde se află și mai ales cu cine. Copiii trebuie să fie ocrotiți, prețuiți și protejați de către adulții din preajma lor.

Pentru anul școlar 2024 – 2025, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Bacău va continua programele preventive, adaptate realității locale, în urma analizelor efectuate în perioada anterioară, alături de Inspectoratul Școlar Județean și de directorii instituțiilor de învățământ. De asemenea, se va accentua formarea cadrelor didactice, a consilierilor școlari și a personalului medical școlar pentru a ne asigura că în fiecare unitate de învățământ sunt persoane pregătite să intervină în caz de nevoie. Credem că orice copil trebuie să știe că nu este singur în fața problemelor, că oricând poate apela cu încredere la specialiști pentru ca, împreună, să găsim soluția cea mai bună pentru el