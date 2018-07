Deși a câștigat barajul de promovare, campioana județului are șanse minime de a evolua în Liga a III-a, fiind pradă dezbinărilor generate de motive financiare, interese și orgolii. Titularii din sezonul trecut și-au luat legitimațiile și au părăsit gruparea. Variantele vehiculate (preluarea echipei de alți sponsori sau mutarea ei la Onești, în „parohia” Curiței) au picat, astfel încât, cel mai probabil, Gauss va continua în eșalonul patru, cu un alt lot

Situație complicată pentru ACS Gauss Bacău. Și plină de incertitudini. Deși a câștigat barajul de promovare și și-a depus actele de înscriere în campionat, campioana județului Bacău are șanse aproape de zero de a evolua în Liga a III-a. De ce s-a ajuns aici? Povestea e ceva mai lungă. Lungă și dificil de pătruns pentru că fiecare dintre protagoniști are propria versiune. Firele se țes greu și se deșiră repede. Se încurcă și se rup. Punându-le cap la cap și înodându-le, avem un cadru în care neînțelegerile, banii și orgoliile își pun apăsat amprenta. În loc de interpretări, evenimentele, în ordinea lor cronologică.

Pe 30 iunie, Gauss promovează în Liga a III-a, după ce a câștigat manșa retur a „barajului” disputat contra botoșănenilor de la Avântul Albești cu același scor ca și în tur, 1-0. După joc, finanțatorul grupării băcăuane, doctorul Cristian Postolache dezvăluie că, în perspectiva Ligii a III-a, nu mai poate asigura de unul singur grosul bugetului. Se fac tot felul de calcule. Și apar tot felul de variante. Pe 9 iulie, antrenorul-jucător al Gauss-ului, Andrei Întuneric anunță că a găsit un grup de sponsori interesați de echipă. „Numai că oamenii doreau să preia echipa cu totul, nu doar să dea banii. I-am anunțat pe cei din conducerea Gauss-ului de acest lucru și ni s-a cerut un răgaz de 48 de ore timp de gândire. Ulterior, propunerea a fost refuzată”, spune Întuneric.

„Domnul doctor Postolache nu a fost de acord, mai ales că lucrurile nu au fost clare. Nu vreau să spun mai mult, dar au existat persoane interpuse care au ridicat semne de întrebare asupra tranzacției”, este poziția conducătorului celor de la ACS Gauss, Sebastian Păuceanu, care confirmă inclusiv suma avansată de Întuneric: „Da, s-a vorbit de 240 de milioane de lei vechi, dar, repet, nu banii au fost problema”. Între timp, echipa despre care se tot spunea că ar fi continuatoarea FCM Bacău a fost înscrisă în Liga a III-a și s-au reluat negocierile cu cei de la Viitorul Curița, care se arătaseră interesați de preluarea Gauss-ului și iarna trecută. De fapt pentru conducerea Curiței nu Gauss era miza, ci locul de C. Modalitatea de operare? Schimbarea sediului social al clubului și păstrarea numelui de ACS Gauss Bacău până în 2019.

Numai că și tratativele cu șefii de la Curița eșuează la mijlocul săptămânii trecute. Și asta în ciuda faptului că, la un moment dat, ele păreau a se finaliza cu succes. „Bătusem palma și urma să semnăm actele. Din păcate, peste noapte, cei de la Curița s-au «sucit». Nu cunosc motivul pentru care nu au mai fost de acord. Știu în schimb că persoane din anturajul echipei ACS Gauss au adresat tot felul de amenințări celor de la Curița”, susține Păuceanu, care mai speră, totuși, ca Viitorul Curița să spună „da” în ceea ce privește preluarea Gauss-ului. În caz contrar, ACS Gauss va continua în Liga a IV-a.

„Cu un nou lot, pentru că, exceptându-i pe Miron și Sascău, toți jucătorii care au evoluat la noi anul trecut și-au luat legitimațiile, părăsind echipa. Ei au vrut să plece”, mai spune Sebi Păuceanu. Șansele ca șefii Curiței să se răzgândească și să ia locul de C al Gaussului sunt însă nule. A precizat-o, la începutul acestei săptămâni, chiar conducătorul Viitorului, Mihai Fudulache: „Au fost câteva discuții cu cei de la Bacău, dar nu s-a concretizat nimic. Și nici nu se va concretiza. Nu-i ceea ce ne doream”. Mai exact? Fudulache se ferește să „dea din casă”. Merge pe calea diplomației: „Chiar dacă suntem o echipă tânără, avem la activ două Cupe ale României pe județ și un campionat câștigat.

În plus, avem identitatea noastră, iar tranzacția cu Gauss-ul ar fi însemnat, fie și temporar, schimbarea numelui. Punând toate acestea cap la cap, am ajuns la concluzia că este mai bine să rămânem, încă un an, în Liga a IV-a”. Dacă nu a luat locul de C de la Gauss, Curița ar putea lua în schimb câțiva jucători de la campioana județului. „Da, există ceva interes pentru doi, cel mult trei jucători de la Gauss”, confirmă Fudulache. Conducătorul Curiței nu dă nume. O face însă „bursa zvonurilor”: Lozneanu, Doboș, Bogdan Lupu. Ce se va întâmpla cu ceilalți jucători care au părăsit Gauss-ul în această vară? Vor înființa o nouă echipă? Vor continua la o alta de Liga a IV-a? Eventual, la Măgirești, așa cum lasă să se înțeleagă Păuceanu? „Nu știu nimic de Măgirești, dar nu poate fi vorba. Deocamdată, mă aflu în vacanță în Spania, de unde mă voi întoarce duminică”, subliniază Andrei Întuneric, care adaugă: „Personal, îmi voi continua activitatea fotbalistică, asta e sigur. Unde, vom vedea. Deocamdată, nu știu nici eu. Oricum, sunt mai multe lucruri care vor trebui lămurite odată și o dată”.

Povestea continuă, deci. Posibil, cu fiecare pe drumul său, însă nici asta nu e sigur sută la sută. Complicat.