Accident rutier la Letea-Veche: Un TIR, al cărui șofer era bine băut, a intrat într-un autoturism

La data de 29 noiembrie a.c., în jurul orei 21:30, un eveniment tragic a avut loc în comuna Letea-Veche, lăsând în urmă pagube materiale și punând în pericol viețile participanților la trafic. Un echipaj de poliție din cadrul Compartimentului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Bacău a fost alertat și s-a deplasat imediat pe DJ 207G pentru a interveni în urma unei coliziuni între un autotren și un autoturism.

La volanul ansamblului format din autocamion și remorcă a fost identificat un bărbat în vârstă de 43 de ani. Acesta circula haotic și a intrat în coliziune cu un autoturism care se afla staționat.

În timpul verificărilor de rutină, șoferul a fost supus testului cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat. O astfel de concentrație de alcool depășește limita legală și poate avea consecințe grave asupra capacității de conducere și deciziei șoferului.

Dată fiind situația, conducătorul autotrenului a fost condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice de sânge, procedură necesară pentru stabilirea cu exactitate a nivelului alcoolemiei în sângele său.

Polițiștii au deschis un dosar penal pe numele șoferului, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice. Conducerea sub influența alcoolului este una dintre cauzele majore ale accidentelor rutiere, iar legislația prevede sancțiuni severe pentru cei care încalcă această regulă.

Evenimentul subliniază importanța respectării regulilor de circulație și necesitatea de a evita consumul de alcool înainte de a prelua controlul asupra unui vehicul. În acest caz, consecințele ar fi putut fi mult mai grave, iar autoritățile fac apel la responsabilitatea fiecărui șofer pentru a preveni astfel de tragedii în viitor. Siguranța rutieră este o prioritate, iar respectarea legilor de circulație contribuie semnificativ la protejarea vieților noastre și ale celor din jur.