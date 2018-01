O femeie de 64 de ani, din comuna Sănduleni, a fost accidentată mortal, aseară, în localitate, în timp ce traversa drumul naţional 11, pe trecerea de pietoni. Ea a fost acroşată de un autoturism, la volanul căruia se afla un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din Slănic Moldova, care se deplasa pe direcţia Oneşti-Bacău. Imediat după accident, la faţa locului a fost solicitat un echipaj de ambulanţă, însă medicii ajunşi acolo nu au mai putut face nimic pentru victimă şi s-a constatat decesul. Conducătorul auto a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ, şi s-a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. 0 SHARES Share Tweet

