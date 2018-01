Miercuri dimineaţa, în jurul orei 9.00, pe DN 2G, la Stejaru, în comuna Scorţeni, s-a produs un accident de circulaţie soldat cu rănirea a patru persoane. Poliţiştii spun că un conducător auto, în vârstă de 63 de ani, din Bacău, în timp ce se deplasa cu autoturismul către Moineşti, în localitatea Stejaru ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a pătruns pe sensul opus, unde a intrat în coliziune cu o maşină, la volanul căreia se afla un tânăr de 23 de ani. În urma impactului, ambii conducători auto, dar şi doi pasageri din autoturismul care circula regulamentar, respectiv un tânăr de 25 de ani, din Moineşti, şi un altul de 32 de ani, din Zemeş, au fost răniţi şi au ajuns cu ambulanţele la spital, unde au rămas sub supraveghere pentru îngrijiri medicale şi investigaţii. Poliţiştii de la Serviciul Rutier Bacău au făcut cercetări la faţa locului, i-au testat pe cei doi şoferi cu etilotestul, rezultatele fiind negative, şi au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 21 SHARES Share Tweet

