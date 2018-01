Poliţiştii spun că un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ştefan cel Mare, din Bacău, în apropierea trecerii de pietoni de la intersecţia cu strada Iosif Cocea nu ar fi păstrat o distanţă de siguranţă în mers şi a intrat în coliziune cu maşina din faţa sa, la volanul căreia se afla o femeie de 46 de ani, din Bacău, care oprise să acorde prioritate unei tinere aflată în traversare pe marcaj. Din impact, maşina lovită a ajuns pe trecerea de pietoni, unde a accidentat-o pe tânăra de 28 de ani, însărcinată. Ea a fost transportată la spital de un echipaj de ambulanţă şi a rămas sub supravegherea medicilor. Şi şoferiţa de 46 de ani a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe, însă în cazul ei nu s-a impus internarea. Poliţiştii i-au testat pe cei doi conducători auto cu etilotestul, rezultatele fiind negative, şi acum fac cercetări pentru vătămare corporală din culpă. 0 SHARES Share Tweet

