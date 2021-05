Acces gratuit la filme clasice și evenimente în cadrul CLASSY FILM FESTIVAL

Între 10-13 iunie 2021 are loc prima ediție Classy Film Festival, dedicat producțiilor clasice, cult și retro. Festivalul se desfășoară la Happy Cinema București, Happy Cinema Bacău și online, reunind o selecție de filme de neratat care au făcut istorie.

Timp de patru zile, bucură-te de filme semnate de mari regizori (Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Andrei Tarkovski, George Lucas) și de jocul unor mari actori (Audrey Hepburn, Gregory Peck, Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon).

Fie că îți plac filmele sience fiction, comediile, dramele romantice sau thrillerele, selecția de la prima ediție Classy Film Festival aduce pelicule pe gustul fiecăruia.

Filmul care va deschide festivalul este Sunset Blvd. (1950), un film noir, din anii 1950, în regia lui Billy Wilder, care ilustrează apusul Hollywood-ului. Celebrul Sunset Boulevard devine un bulevard al starurilor de cinema care aparțin unei epoci uitate. Între glorie și pasiune distructivă, filmul prezintă declinul unei actrițe de filme mute și ne introduce în lumea sumbră, cinică și nemiloasă a industriei cinematografice de la Hollywood.

Vineri, poți alege să vezi cea mai bună comedie rusească, Coiful lui Alexandru Macedon (1971), film difuzat în parteneriat cu Centrul Rus de Știință și Cultură, sau să călătorești pe o galaxie îndepărtată și să te întâlnești cu minunata prințesă Lea (Carrie Fisher) și cu faimosul Darth Vader (David Prowse) la proiecția filmului Războiul Stelelor : O nouă Speranță (1977).

În weekend continuă maratonul de filme clasice, cu cele mai bune filme ale tuturor timpurilor.

Misterios și plin de suspans, filmul Vertigo (1958) spune povestea unui detectiv din San Francisco care este căutat de o veche cunoștință. Aceasta îl roagă să îi facă o favoare: aceea de a-i urmări soția.

Moda, muzica și atmosfera anilor ’20 sunt ilustrate de strălucitoarea Marilyn Monroe în Unora le place Jazz-ul (1959), o delirantă comedie în care nimic nu e ce pare a fi. Filmul va fi difuzat în ultima zi de festival, duminică, 13 iunie.

Accesul la proiecțiile din cinema este gratuit, în baza unei rezervări, în limita locurilor disponibile.

Pentru programul complet al festivalului și pentru rezervări, intră pe https://classyfilmfestival.ro/program/

Nerăbdător să participi, poți intra deja în atmosfera classy, vizionând spotul festivalului aici: https://youtu.be/GgG5AZgSjYk.

Festivalul se va desfășura și online între 10-13 iunie pe platforma de streaming Happy Cinema, unde vor putea fi vizionate gratuit cinci comedii clasice, My Man Godfrey (1936), His Girl Friday (1940), The Lady Eve (1941), To Be or Not to Be (1942), Big Deal on Madonna Street (1958).

Evenimentul este organizat de Asociația Proiector, înființată din pasiunea pentru arte vizuale, teatru și educație alternativă, cu scopul de a îmbunătăți accesul la cultură, educație vizuală și cinematografică.

