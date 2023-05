A sosit circul, la pachet cu balamucul

Gata! Am intrat într-o nișă temporală în care nu mai există nicio preocupare a guvernanților pentru binele public. Din perspectiva electoralului an 2024, binele privat al acestora își va consolida statutul de vedetă ticăloasă. Toți caută soluții pentru un mandat conectat la mari resurse (de tot felul) și cât mai ferit de ochii acelor dnaiști care încă mai văd câte ceva.

Ciolacu și Ciucă, PreaÎnălțațiiFărăCompetențeșiEficiență, gemeni întru nimic, au devenit prizonierii febrei rotative. În jurul lor, agitați precum amenințata populație a unui stup de trântori, pofticioșii politruci de jilțuri înalte caută psihanaliști vindecători, din cauză că visează obsedant numai fluturi cap-de-mort, viespi, bărzăuni, prigorii, ciocănitori, șoareci sau urși, molii de miere – dușmani de temut ai prisăcilor. Celebra bătălie de la Nassiryah, care l-a dat lumii pe vestitul erou mioritic, este un mizilic pe lângă bătăliile intestine din Marele Stup Mioritic. Se lucrează și la o găselniță electorală: comasarea realegerilor parlamentare și locale. Cândva, CCR a decis că e neconstituțională manevra, dar nici bodyguardul Constituției nu mai este ceea ce visa democrația.

Urechi informate spun că, în premieră, simțind că e pe sosite vremea în care va lustrui tușa, K. W. Iohannis a devenit iubitorul inventicii. Consiliat de Horațiu, a renunțat la vizitele de plăcere, încercând să armonizeze ,,utilul cu dulcele”. Cică n-ar fi fost întâmplător în Chile, unde prezident este un tânăr virtuos cu origini spaniole și croate. L-ar fi întrebat pe Gabriel Boric dacă nu cunoaște prin zonă vreo țărișoară cu trend imobiliar optimist, care are nevoie de șef de stat cu origini nobile, iohannisiene. OK, ar fi zis Boric, dar trebuie să ai un CV care se zbârlește către corupție etc. Surse credibile din Santiago ne-au șoptit că ar fi roșit puțin KWI, dar, imperturbabil, a rămas sub vraja lui ,,utile dulci”.