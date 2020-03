Cunoscutul comentator de Formula 1 s-a stins pe 13 martie, la Paris, din cauza unor afecțiuni cardiace. Victimă mai veche a unui preinfarct, Dan Alexandrescu a fost internat la o clinică din capitala Franței unde a suferit două intervenții chirurgicale.

În perioada 22 februarie – 1 martie, fiul său, Yannick Theodor Alexandrescu (11 ani) a participat la turneul mondial de tenis Open Super 12 Auray 2020 și s-a clasat pe locul 3. Emoțiile inerente i-au provocat lui Dan Alexandrescu o aritmie cardiacă în urma căreia a fost spitalizat. Starea sănătății comentatorului de Formula 1 s-a înrăutățit iar inima sa a încetat să mai bată.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

O veste-șoc pentru lumea automobilismului. Pe 13 martie a murit cunoscutul comentator de Formula 1 Dan Alexandrescu. „Micky”, așa cum îi mai spuneau apropiații, s-a stins la o clinică din Paris din cauza unor afecțiuni cardiace. Absolvent al Academiei de Studii Economice din București, Dan Alexandrescu a moștenit din familie pasiunea pentru motorsport, tatăl său fiind unul dintre fondatorii Școlii de Șoferi Amatori din București.

Începând cu 1973, timp de cîteva sezoane, Alexandrescu a fost componentul echipei Dacia cu care a participat la competiții naționale și internaționale, pentru ca în anii 80, după ce s-a stabilit în Franța, să cocheteze cu Formula „Ford”. În paralel cu activitatea de pilot, Dan Alexandrescu a derulat și o activitate jurnalistică în domeniu, fiind colaborator la mai multe publicații de specialitate din Occident.

După 1989, a devenit „vocea” curselor de Formula 1, pe care le-a comentat, ani în șir, la TVR și Pro TV. „Am intrat în lumea relativ restrânsă a Formulei 1 încă de la finalul anilor 70 grație sistemului relațional pe care mi-l creasem prin colaborarea mea cu publicațiile de profil. Așa am devenit unul de-al lor, așa am reușit să mă împrietenesc de-a lungul anilor cu piloți de renume precum Lauda, Prost, Senna, Alonso sau Vettel, așa am dezvoltat o activitate de mangement în domeniu”, dezvăluia, în urmă cu câțiva ani Alexandrescu.

În calitate de manager, Dan Alexandrescu a avut un rol foarte important și în cariera pilotului băcăuan Doru Sechelariu. „Îi datorez enorm lui Dan Alexandrescu, alături de care am petrecut momente extraordinare. De la primele mele curse de karting în Campionatul Italian, în 2002 și până la participarea în Formula GP3, în 2010, fără a uita, bineînțeles, victoria repurtată în toamna lui 2008 la Singapore, în Formula BMW. Țin minte că avea foarte multe relații și prietenii în Formula 1; deschidea multe uși într-o lume aparte, selectă, în care intri foarte greu. În plus, Dan era un om foarte cultivat. Un om ca o carte, asta a fost pentru mine Dan Alexandrescu. Am avut foarte multe de învățat de la el, mai ales că eram plecați împreună la diferite curse săptămâni în șir. De pe autostradă la aeroport, de la aeroport la hotel și de la hotel la circuit, îmi ținea lecții de istorie, de engleză sau de italiană. Anul trecut, în decembrie, când l-am sunat de ziua sa, i-am spus că trebuie neapărat să petrecem un weekend undeva la munte să depănăm toate acele amintiri de neuitat. Din păcate, n-a mai fost timp pentru așa ceva. Ultima oară m-am auzit cu el săptămâna trecută. I-am telefonat, aflând că este la spital, în Franța și era optimist. Spunea că va trece peste asta. N-a reușit să o facă. Dumnezeu să îl primească în eternitatea Sa!”.