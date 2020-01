Șuetă cu Vasile Giosanu, unul din veteranii fotbalului băcăuan. Nea’ Vasile a evoluat timp de 11 sezoane la Dinamo Bacău: din 1953 până-n ’64. Astăzi bate-n 85 de ani, dar la cum arată și se mișcă și la ce se joacă acum în județ, ar putea duce și-n pantofi de stradă o jumătate de repriză. Fostul fundaș povestește.

Despre derby-urile cu CCA: „La un meci jucat la București, în 1960, am plonjat în fața lui Constantin pentru a evita golul și, deși căzut, am respins mingea cu atâta forță încât ea s-a dus în aut de margine”. Despre Cupa Orașelor la Tineret cucerită în 1955: „Am bătut Timișoara în finala jucată pe Giulești, iar în ultimele zece minute, pentru că ni se accidentase portarul, am trecut din câmp între bare. N-am primit gol, am câștigat cu 3-1, iar premiul pentru acel trofeu a fost un balonzaid”. Despre mașina câștigată la tragerea specială Pronoexpres: „Am devenit al cincilea posesor de mașină particulară din întreg județul.

Era o Skoda Octavia, iar marele Titus Ozon m-a învățat cum să-i schimb vitezele pentru că avea cutia cam rigidă”. În timp ce stăm la povești, răsfoim poze și ziare vechi. Vechi de 50-60 de ani. Cea mai veche poză va împlini la vară…74 de ani. E din 1946 și are valoare de document, înfățișând nou înființata ARLUS Bacău pe stadionul din Parcul Libertății. Ne este greu să identificăm componenții acelei formații de început.

„Ulterior au venit Justin, Bucur, Gavrilescu și Părălescu, iar eu, deși copil, eram mereu prezent la antrenamentele lor”. În ediția 1948-’49, întărită cu Ion Crețea, cu buhușeanul Savin și, în special, cu golgheterul Unirii Tricolor, Ticuță Rugiubei, tatăl viitorului internațional băcăuan, Mihai și bunicul actualului meu prieten fratern Mugur Mihai, ARLUS avea să devină prima echipă a Bacăului ajunsă la un pas de Divizia A.

Clasați pe locul 2 în Seria I a Diviziei B, băcăuanii au ratat promovarea în fața câștigătoarei campionatului, CFR Sibiu. Pentru ARLUS, 1949 a fost momentul de vârf. Un an mai târziu, în 1950, se năștea o nouă echipă: Dinamo Bacău. Și începea să se scrie cea mai frumoasă poveste a fotbalului băcăuan. O poveste pe ale cărei file de început găsim și numele lui Vasile Giosanu.