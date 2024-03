A fost lansat Programul de vară 2024 al Aeroportului din Bacău

Administrația Aeroportului Internațional „George Enescu”, din Bacău, a prezentat, luni, 18 martie, Programul de vară al zborurilor care vor avea loc, de la 31 martie până în ultima duminică a lunii octombrie, între care spre noi destinații – Bergamo, Bologna, Catania, Liverpool, Madrid, dar și chartere spre Grecia (Creta – Heraklion) sau Turcia (Antalya). La eveniment au fost prezenți prefectul Lucian Bogdănel, președintele Consiliului Județean (CJ) – Valentin Ivancea, președintele Aeroportului din Bacău – Radu Bezniuc, Matt Ian David – CEO al companiei aeriene Dan Air, și directorul comercial al Aeroportului – Gabriel Măriuța.

Evenimentul a fost propice reiterării eforturilor și realizărilor întreprinse și obținute în ultima perioadă pentru revigorarea unuia dintre cele mai importante aeroporturi din zona Moldovei, preluat și administrat sub tutela Consiliului Județean Bacău. „Anul trecut – a precizat, de la început Radu Bezniuc – mai aveam doar două destinații de pe Aeroportul din Bacău, unde opera doar o companie aeriană. În acest an am putut ajunge la 12 destinații, operate de trei companii aeriene, Dan Air, Wizz și Aeroitalia”.

Creșterea impresionantă a destinațiilor de pe acest aeroport a fost subliniată și de Valentin Ivancea. „Piața transporturilor aeriene din toată lumea – a spus președintele CJ – a trecut prin reale schimbări, iar numai cine a reușit să se adapteze a reușit să supraviețuiască. Atunci am susținut câteva idei, câteva planuri de acțiune care au fost puse în practică, iar astăzi suntem la un alt nivel”. Inițiativele aplicate au fost cuprinse în proiectul „Bacău – Re-Connect. Internațional Airport «George Enescu» Bacău”, proiect remarcat și de prefectul Lucian Bogdănel, care a opinat și că Bacăul poate reprezenta în viitor un punct de dezvoltare pe harta municipiului și a județului. Valentin Ivancea a completat ideea: „Vreau ca Aeroportul din Bacău să devină un pol de dezvoltare inclusiv cu ceea ce poate dezvolta în jurul lui. Ar putea deveni chiar al doilea pol de dezvoltare al municipiului Bacău, după cel susținut de alte companii băcăuane”.

Radu Bezniuc a oferit câteva detalii despre fiecare destinație din Programul de vară 2024 al zborurilor de pe Aeroportul Bacău și despre cine va opera fiecare zor. Destinațiile sunt Londra, Milano, Roma, Bruxelles, Dublin, Torino, Bergamo, Liverpool, Bologna, Madrid, Catania și Barcelona.

Matt Ian David a declarat că Aeroportul din Bacău va rămâne baza de operare a companiei Dan Air, unde a și operat 93% din zboruri, fără nicio întârziere. „Operațiunile Dan Air – a precizat CEO-ul companiei – sunt foarte bine gândite, iar programul este strategic. Nu ne mai întoarcem la Brașov, de unde am venit la Bacău, ba intenționăm să aducem aici și o a treia aeronavă. Bacăul are un potențial foarte mare”.

Pentru sprijin, Consiliul Județean a acordat, recent, câte un ajutor de minimis pentru trei companii aeriene (maxim 200 de mii de euro de fiecare).

Aeroportul Internațional „George Enescu” a fost reconstruit și modernizat cu ajutorul fondurilor europene. S-a investit în terminalul de pasageri, în turnul de control, în parcare, dar și în pista de rulare – care acum sunt noi. S-au accesat fonduri și pentru îmbunătățirea siguranței zborurilor și achiziția unor utilaje.

Valentin Ivancea a vorbit și despre o nouă autogară în Bacău, în zona de sud-est, pentru facilitarea transportului călătorilor care vor să beneficieze de programele de zbor.