Joi, 1 februarie 2018, primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, a susţinut o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat primul proiect cu finanţare europeană în valoare de 7 milioane de euro, câştigat de către municipiul Bacău în acest an. Proiectul numit „Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău” a fost declarat admis în urma etapei de verificare a criteriilor de conformitate administrative, de eligibilitate, de date şi parteneriat. S-au depus 49 de strategii, au fost admise 33, strategia Bacăului fiind a -8-a în urma punctajului obţinut. 16 strategii, printre care şi strategiile orașelor Cluj, Satu Mare sau Baia Mare, au fost respinse de la finanţare. Municipiul Bacău va primi șapte milioane de euro de la Uniunea Europeană în cadrul unui proiect ce vizează zona Izvoare- Letea. Banii vor fi dați pentru implementarea strategiei de dezvoltare a zonei, una dintre cele 16 zone din municipiul Bacău considerate a fi defavorizate. Primarul Necula spune că în urmă cu mai mulți ani, un studiu finanțat de Banca Mondială a descoperit că în Bacău, 23 la sută din populație nu are acces la cele mai elementare facilități urbane. Una dintre aceste zone este Izvoare – Letea, cu o populație de aproximativ 23.000 de locuitori. „Pentru prima dată avem o strategie pentru comunitatea marginalizată din municipiul Bacău, este vorba despre comunitatea din cartierele Izvoare şi Şerbăneşti, şi nu doar promisiuni în stil electoral: «aici facem o şcoală, aici facem un drum…», ci avem o strategie de dezvoltare a acestor zone defavorizate foarte aplicată, concretă şi coerentă. Puteam accesa până la suma de 7 milioane de euro şi proiectul municipiului Bacău a primit suma integral”, a precizat primarul Cosmin Necula. Din cele șapte milioane de euro, 4,5 milioane se vor cheltui pe infrastructură, diferența fiind alocată cursurilor de recalificare și calificare. În ceea ce privește proiectele, 1,2 milioane de euro vor fi cheltuite pentru infrastructura tehnico-edilitară – în general pentru rețelele de apă curentă și 1,2 milioane pentru reabilitarea locuințelor sociale. 800.000 de euro vor fi folosiți pentru dezvoltarea centrului „O școală pentru toți”, iar alți 950.000 euro pentru amenajarea unui centru socio-administrativ. Acesta va fi amenajat într-o clădire a fostului Liceu Letea și va oferi locuitorilor din zonă servicii administrative, de la Protecția Copilului până la birourile Primăriei. Pentru parcuri și spații de joacă se vor aloca 100.000 de euro, 200.000 de euro, pentru amenajarea spațiului public urban și 200.000 pentru o întreprindere socială care să ofere locuri de muncă locuitorilor din zonă. „Se vor injecta șapte milioane de euro în aceste două zone, lucru care înseamnă, dealtfel, începerea extinderii municipiului Bacău, pentru că nu mai putem să ne extindem doar pe axa nord-sud. Studiem și posibilitatea unui nou traseu de autobuz care să deservească întreaga zonă Izvoare și, nu în ultimul rând, al doilea pod peste Bistrița va fi amplasat acolo”.

Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău a fost elaborată de către Grupul de Acţiune Locală, Inovare şi Dezvoltare Durabilă Bacău, parteneri ai Municipiului Bacău în proiect fiind instituţii publice, precum Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, dar şi ONG-uri: FSC şi Betania etc. Ce conține Strategia de Dezvoltare Locală? Proiectul Municipiului Bacău în valoare de 7 milioane de euro, cu o perioadă de implementare 5 ani- „Strategia de Dezvoltare Locală pentru comunitatea marginalizată din Municipiul Bacău”-, vizează în pricipal:

-extinderea infrastructurii tehnico-edilitare;

-reabilitarea locuinţelor sociale și colective, cu accent pe reabilitare specială pentru persoanele dezavantajate;

-asigurarea iluminatului şi a supravegherii spaţiului public;

-amenajarea de parcuri şi spaţii de joacă pentru copii, inclusiv teren de sport la Centrul “O școală pentru toți” și viitorul Centru integrat medico-social;

-crearea unui Centru integrat socio-medical care să ofere servicii specializate în acord cu nevoile comunităţii;

-cursuri de calificare şi recalificare a forţei de muncă, inclusiv calificare pentru persoanele cu dizabilităţi;

-crearea unei întreprinderi sociale de inserţie care să asigure locuri de muncă incluzive (incl. tineri, femei, persoane cu dizabilităţi etc.) ;

-crearea de locuri de muncă protejate pentru persoanele cu dizabilităţi, mame, persoane vârstnice, etc. în cadrul întreprinderii sociale de inserţie şi promovarea acestora prin intermediul unei campanii de informare;

-stimularea participării în cadrul proiectelor de tip “A doua şansă” pentru toate categoriile de persoane dezavantajate prin campanii de informare şi oferirea de pachete integrate (transport, masă, rechizite), inclusiv monitorizarea parcursului acestora;

-furnizarea de servicii în Centrul comunitar integrat medico-social în cooperare cu AJOFM, DGASPC, ISJ, DSP şi ISP, având o componentă de consultare a comunităţii dezavantajate în vederea designului participativ al serviciilor socio-medicale din cadrul centrului, precum şi o componentă de personalizare a exteriorului centrului cu membri comunităţii;

-crearea unui spaţiu public urban care să permită comercializarea şi promovarea produselor locale;

-oferirea de pachete integrate de ajutoare copiilor din comunităţile dezavantajate pentru a putea continua şi finaliza învăţământul obligatoriu, inclusiv monitorizarea parcursului acestora;

-dezvoltarea Centrului „O şcoală pentru toţi care conţine şi clase primare”;

-furnizarea de servicii socio – educaţionale în cadrul Centrului „O şcoală pentru toţi”;

-asigurarea transportului gratuit la şcoală.

