4IT – For Inovative Technology

Generatia Z răspunde provocărilor secolului al XXI-lea prin instrumente proprii de înțelegere și asumare… Tinerii acestei generatii sunt concentrați pe a crea spații de comunicare, cunoaștere și intercunoastere, într-un nou tempo și un nou spațiu de învățare dinamică și inovativă. Da, suntem în era digitalizării, pe care cei tineri, dar și cei mai „experimentați în arta vieții” o integrează în propria lor viață cotidiană, într-un scenariu global și cu o viteză de adaptare fără precedent în istorie.

Proiectul Erasmus+ 4IT, 2022-1-RO01-KA121-VET-000059611 își propune să arate elevilor de la clasele mate-info latura atractivă și incitantă a informaticii, prin punerea lor în contexte de învățare practică, non-formale și informale, în 3 țări U.E.: Spania, Cipru si Portugalia. Ne-am propus să oferim elevilor de la acest profil accesul la o educație mai bună, în vederea sprijinirii orientării elevilor către o carieră în IT, conform pregătirii lor inițiale. Beneficiarii proiectului sunt 74 de elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” (coordonatorul consorțiului), Colegiul Național „Ferdinand Ỉ”, Bacău, Colegiul Național „Costache Negri”, Târgu Ocna și Colegiul Național „Roman Vodă” din Roman.

1 de 3

Tocmai ce s-a incheiat prima mobilitate din Proiectul 4IT, (09.04-23.04), un proiect al și pentru Generația Z, despre web commerce și creare de jocuri video. Habitatul digital al secolului al XXI-lea presupune transformarea tot mai persuasivă a societatii, atât la nivel de spațiu privat, cât si la nivel de spatiu public. De aceea, această primă experiență de formare într-o țară europeană vine în întampinarea nevoii noii generatii de a explora, deschizându-le calea către oportunități de cunoaștere și dezvoltare personală si profesională. Dacă a lucra in WordPress nu era o totală noutate pentru elevii 4IT, care au creat site-uri de comerț electronic pentru selecția în vederea participării la proiect, inițierea în video games a fost o provocare pe care au primit-o cu entuziasm. Tutorii de practică, Juan și Akira, de la organizația unde s-a desfășurat stagiul de practică, Arcan Studios din Granada, i-au determinat pe participanți să învețe prin descoperire, prin experimentare, să-și asume cu seriozitate roluri in spațiul profesional, virtual și social și să creeze forme noi si variate de interactiune si intercunoastere.

Cei 30 de elevi de la cele 3 licee, insotiti de trei profesori – Delia Pintilie, Nicoleta Zărnescu, Cătălin Macovei și de către coordonatorul proiectului, profesor Diana Popa, au asociat în fiecare zi munca individuală și în echipă cu activități culturale si de socializare. Programul zilnic de practică a urmat structura Acordului de învățare și a inclus activități și teme de lucru legate de crearea de site-uri de comerț electronic, utilizarea de instrumente de marketing, crearea de analize de nevoi, precum și programare în C#, bazele programului Unity, utilizare inkscape, gaming design, creare de personaje și animații. Designeri digitali, programatori creativi, inovatori ai spațiului online… iată ce capacitează și stimulează Generatia Z…Viitorul lor este si viitorul nostru!

Liceenii au fost dornici să exploreze spațiul cultural al Andaluziei, participând la toate activitățile din programul propus de organizația de sprijin din Spania, Universal Mobility. Andaluzia însorită și-a deschis ritmul de flamenco în plină primavară către elevii din mobilitate. Cazați în faimosul cartier Albayzin (remarcabil prin amprentele maure, din timpul stăpânirii nasride), adolescenții au străbătut aleile pietonale decorate cu însemnul Granadei – rodia- și au urcat pe Sacromonte, în zona de belvedere în care apusurile de soare par rupte din rai. Mobilitatea desfășurându-se în perioada sărbătorilor pascale ortodoxe, o parte a tinerilor a aprins lumina sfântă la biserica ortodoxă din Maracena, în noaptea de Înviere. Așa, dorul de casă, de familie a părut mai ușor de suportat. Nu am putea spune Andaluzia dacă nu am vorbi despre excursia în Sevilla, cu complexul de palate Real Alcazar, reședinta membrilor familiei regale din Spania, despre imensa si grandioasa Plaza de Espana, o operă de artă în aer liber sau catedrala Sfânta Maria, cea mai mare catedrala din Spania, una dintre cele mai importante biserici în stil gotic din lume. De asemenea, am descoperit Granada ca un spațiu cultural magic, care reflectă bogăția artistică hispano-musulmană dezvăluită atât prin arta stradală (Grafitti), cartiere de case tradiționale (cuevas și carmen) din zona istorică dar și prin cea mai mare atracție Alhambra – cu palatele si gradinile, superba mănăstire în stil gotic-baroc Cartuja de Granada. Timpul petrecut împreună, seara, la sfarșitul unor zile efervescente și solicitante, sub forma activităților de grup, prin jocuri de interacțiune dar si de feedback asupra experiențelor acumulate de la o zi la alta, quizuri (Jocul Cuvintelor- despre experientele culturale din Granada), completarea zilnică a caietelor de practică (consolidare activități și sarcini efectuate) au fost dublate în permanență de o atmosferă prietenoasă intre elevii celor 3 licee dar și cu cei din Slovacia, Polonia sau Cehia, cazati la aceeași unitate hostelieăa. Divertisment, experiențe remarcabile, situații de invățare inedite, explorarea universului IT dar și unui nou univers cultural este ceea ce se poate numi o nouă experiență de viață pentru tinerii 4IT. Granada- un spatiu al emotților culturale, al experimentării intelectuale, al stimulării creativității și al socializării digitale si tradiționale. Un loc în care divertismentul și curiozitatea s-au întâlnit armonios cu inteligența și creativitatea Generației Z.

Iată ce au mărturisit despre această experiență 3 reprezentanți ai Generației Z- 4IT, de la cele 3 licee din mobilitate:

„În această mobilitate am învățat, cu ajutorul firmei de stagiu, Arcan Studios, cum să creez un site de comert digital în WordPress și WooCommerce și să fac un joc video in Inkscape si Unity. Am cunoscut o mulțime de oameni noi, de la colegi din alte licee, profesori insoțitori și tutori până la elevi din alte țări, veniți în alt proiect Erasmus+. Am vizitat Sevilla, care mi-a lăsat o impresie foarte bună, am facut turul cartierului Andalucia, turul meu preferat din toata aceasta mobilitate , am vizitat și Science Park, pe lângă altele. Consider că cel mai folositor aspect al mobilității din Spania a fost faptul că am avut posibilitatea de a ne descurca, de cele mai multe ori, singuri într-o țară straină, unde cei mai mulți dintre noi nu au mai fost niciodată. Toata aceasta experiență mă va ajuta mult în ceea ce îmi doresc eu să fac pe viitor, având în vedere că am experimentat cum e sa lucrezi într-o firmă de IT.”

Maciuc Medeea Teodora, Colegiul Național „Gheoghe Vrănceanu”, Bacău

„Stagiul efectuat la Arcan Studios mi-a format abilități noi in domeniul informaticii de la crearea de site-uri de e-commerce până la game development. Oamenii pe care i-am cunoscut mi-au lărgit orizonturile și m-au învățat lucruri noi. În Granada, am vizitat multe locuri, printre care se numără și Albayzin, Sacromonte și multe alte locuri minunate. Interactiunea cu oameni de alte naționalități mi s-a părut una dintre cele mai interesante activități. Participarea la acest proiect îmi va oferi un avantaj in momentul înscrierii la facultate sau in momentul angajării.

Burduja Radu Mihai, Colegiul Național „Ferdinand Ỉ”, Bacău

„În cadrul acestui proiect am realizat atât site-uri web cât și un joc video 2d. Am cunoscut multe persoane, atât pe tutorele de la cursuri, Akira, cât și persoanele din comunitate precum managerii unei cafenele, persoanele de la cazare cât si persoanele de la firma intermediară. Am apreciat vizitele din Granada cât și plimbările organizate de grupul nostru: de la Sevilla, la un spectacol de flamenco, și cartierele din Granada. Cel mai interesant mi s-a părut cursul de la practică în cadrul căruia m-am perfecționat în unele domenii, dar am și învățat lucruri noi. Nu mă așteptam să îmi placă așa de mult Spania, in special Granada. Abia aștept să le arăt și colegilor ce am făcut în mobilitate și să îi ajut să învețe chestii noi. Eu consider ca acest proiect a fost foarte bun pentru mine, mai ales că doresc sa îmi continui cariera în IT.”

Cocuț Ioana-Maria, Colegiul Național ”Roman Vodă”, Roman