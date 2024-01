250 de nepalezi au cules, în mijlocul iernii, struguri pentru “vinul de gheață” de la Jidvei

Sâmbătă, în pitorescul peisaj al podgoriilor din Tăuni, în inima Zonei Viticole de pe Valea Târnavelor, sute de oameni, majoritatea dintre ei nepalezi, s-au adunat pentru a culege strugurii special păstrați pentru producerea faimosului “vin de gheață”. Cu o condiție meteorologică rar întâlnită în această regiune, recolta a fost amânată până în ianuarie.

Claudiu Necșulescu, proprietarul companiei din Jidvei, a subliniat noutatea acestui eveniment: “Suntem în 2024, dar producția e din 2023.” În ultimii ani, recoltarea strugurilor pentru “vinul de gheață” s-a desfășurat fără excepții până la sfârșitul anului, iar anul acesta a adus o schimbare semnificativă.

“Anul acesta am așteptat foarte mult faţă de alți ani. Temperaturile trebuie să fie cel puţin trei zile sub minus 7 grade. Am avut norocul să avem și minus 10 grade în ultimele trei zile, iar astăzi (sâmbătă – n.r.), la minus 7 grade, recoltăm strugurii. Soiul de struguri este Traminer roz. Este o aromă concentrată între trandafiri și caramel”, a explicat Ioan Mărginean, directorul tehnic al companiei de vinificație.

Cu toate că cantitățile obținute pe hectar sunt mici, calitatea vinului de gheață este remarcabilă. “Am păstrat 14 hectare de Traminer roz, probabil producția va fi o tonă și jumătate. Ea scade faţă de perioada septembrie – octombrie”, a adăugat Mărginean.

Marin Cucură, director la SC Jidvei SRL, a evidențiat că 2023 a fost un an extraordinar din punct de vedere calitativ la struguri, beneficiind de o toamnă secetoasă și călduroasă, care a permis strugurilor să acumuleze zahăr în mod substanțial.

Pentru a face față nevoilor sporite de forță de muncă, compania a atras în jur de 250 de muncitori nepalezi, alături de angajații săi obișnuiți. Marin Cucură a menționat: “Forța de muncă e tot mai puțină (în zonă – n.r.) și atunci ne-am axat pe nepalezi. Avem undeva la 250 de nepalezi. Mai aducem încă 200, așa avem în plan, ca să ne putem face lucrările (cu ei – n.r.) și în timpul anului.”

Vinul de gheață produs la Jidvei, sub denumirea de Eiswein Jidvei, este un sortiment de vin desert deosebit, obținut din struguri lăsați să înghețe pe viță, fiind culeși doar în anii în care se îndeplinesc toate condițiile necesare recoltării optime. Acest vin, numit uneori și “vin papal”, s-a născut în Germania acum două sute de ani și a devenit un produs competitiv pe piața internațională. Calitatea sa excepțională îl propulsează în topul preferințelor iubitorilor de vinuri fine din întreaga lume.