La data de 26 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat un bărbat de 27 de ani, din comuna Nicolae Bălcescu, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană sub influenţa alcoolului.

La data de 27 ianuarie a.c., poliţişti din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au depistat în trafic, pe raza comunei Dofteana, un conducător auto în vârstă de 31 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană sub influenţa alcoolului.

La aceeaşi dată, poliţişti din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci au depistat în flagrant, pe raza comunei Parincea, un conducător auto în vârstă de 29 de ani, în timp ce conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană sub influenţa alcoolului.