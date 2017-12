În preajma sărbătorilor, un grup de tineri din Bacău, s-au gândit să pună mână de la mână și să ducă pachete cu alimente unor familii nevoiașe din comunele Izvorul Berheciului și Stănișești. Inițiativa tinerilor coordonați de Cosmin Rebegea s-a concretizat prin achiziționarea unor pachete de alimente. Tinerii au adunat o sumă considerabilă de bani, au mers la cumpărături, apoi au pornit spre beneficiarii aleși de ei. „Ideea ne-a venit anul trecut. Ne-am adunat într-o seară mai mulți, am dat zvon în cercul nostru de prieteni și astfel ne-am strâns câțiva tineri dornici de a aduce zâmbete pe chipurile unor copii. Am adunat jucării pentru cei mici și haine pentru copii și părinții lor. Este al doilea an în care îi ajutăm pe cei nevoiași în prag de Crăciun și sperăm ca de la an la an să fim tot mai mulți”, declară Cosmin Rebegea. 0 SHARES Share Tweet

