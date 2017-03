Cultura „Zorii Învierii” – Conferința „Sfântul Spiridon”, ediția a V-a, cu părintele Constantin Necula la solicitarea băcăuanilor, invitatul special al Conferințelor „Sf. Spiridon” - ediția a V-a este din nou părintele conf. univ. dr. Constantin Necula de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe 8 aprilie, de la ora 17.00, în sâmbăta dinaintea Floriilor, Fundația și Farmaciile „Sfântul Spiridon” din Bacău organizează, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”, Conferința „Sf. Spiridon” – ediția a V-a. Invitatul special al acestei ediții este părintele Constantin Necula, care va vorbi, pe tema „Zorii Învierii”, despre lecția patimilor pentru omul contemporan și va răspunde, ca de obicei, întrebărilor adresate de participanți. Părintele Constantin Valer Necula a absolvit Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna“ din Sibiu și este doctor „Magna Cum Laude” în teologie, specializarea catehetică-omiletică și pedagogie creștină. Este autor de volume de predici, de studii și articole de omiletică și catehetică, dar și de cărți pentru copii și tineret. A tradus mai multe cărți și a scris articole în publicații din țară și străinătate, semnând, totodată, multiple studii în limba română și în limbi străine – franceză, italiană, germană, precum și numeroase recenzii. A susținut peste 300 de conferințe în țară și în străinătate, participând la numeroase emisiuni de radio și de televiziune, atât la posturi naționale, cât și internaționale.

„Funcția umană în societate este să înfrumusețeze viața celorlalți” – spune preotul Necula, care în decembrie 2016 a primit Trofeul „Oamenii Timpului” 2016, la categoria „Diplomație publică”, o recunoaștere a valorii prelegerilor, conferințelor și dialogurilor pe diferite teme susținute în toată țara. Preotul Constantin Necula este recunoscut ca fiind una dintre cele mai prețuite și influente voci ale Bisericii, care prin prezențele sale publice și prin lucrările de specialitate oferă o altă perspectivă asupra credinței și religiei în România, deschizând astfel noi direcții de gândire teologică.

La prima sa întâlnire cu publicul băcăuan, în Conferința Sf. Spiridon – ediția a III-a, din 12 decembrie 2015, pr. conf. univ. dr. Constantin Valer Necula a electrizat, pur si simplu, sala arhiplină a Teatrului de Vară „Radu Beligan”, vorbindu-le celor peste 1.500 de băcăuani prezenți despre „Vindecările Mântuitorului și vindecarea noastră”. ”Biserica este cea care propune farmacia de cuvinte cea mai de preț. Cuvintele pe care le propune Biserica pentru vindecarea nostră în Hristos sunt Credința, Nădejdea și Dragostea” – a spus părintele profesor la Conferința Fundației și Farmaciilor Sf. Spiridon. „La nici două săptămâni de la anunțarea conferinței cu părintele profesor, sala de 1.500 de locuri a Teatrului de Vară se dovedește deja neîncăpătoare. Sub crezul «Universului sănătății pentru trup și suflet», această ediție a Conferințelor este darul oferit băcăunilor în pragul Sărbătorii Floriilor” – spune Andreea Ariton, farmacist coordonator la Farmaciile Sf. Spiridon Organizată în Postul Paștelui, cu o săptămână înainte de cea mai mare sărbătoare a creștinătății Învierea Domnului Iisus Hristos, conferința cu titlul „Zorii Învierii. Lecția patimilor pentru omul contemporan” va fi un prilej de reflecție și întoarcere către sine și către valorile de bază ale credinței. „Postul Paștelui nu este altceva decât o perioadă de reafirmare a unor virtuți care păreau pierdute de poporul român, o națiune a cărei principală încercare este să se regăsească pe sine” – spune părintele Constantin Necula. La finalul Conferinței, părintele va răspunde întrebărilor din sală și va oferi autografe pe cărțile sale. Toți participanții la conferință vor primi, gratuit, cea mai recentă dintre cărțile sale, în format electronic.

Deschiderea conferinței se va face pe acorduri muzicale clasice oferite publicului de cvartetul „Consonanțe” al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacău.

Accesul la Conferința Sf Spiridon ediția a V-a se face pe bază de invitații gratuite, cu loc rezervat, care pot fi solicitate în oricare din Farmaciile Sf. Spiridon, în limita numărului de locuri oferite de sala Teatrului de Vară „Radu Beligan”. Conferințele Sfântul Spiridon, organizate de Fundația și Farmaciile Sf. Spiridon începând cu decembrie 2014, au deja o tradiție și o frumoasă continuitate:

Conferința Sfântul Spiridon, ediția I – „Puterea minții” și „Secretele tinereții trupului și ale sufletului”, cu prof. univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan și acad. prof. univ. dr. Ovidiu Bojor;

Conferința Sfântul Spiridon, ediția a II – a – „Postul Mare – Pelerinaj spre Înviere”, cu pr. Iulian Negru, consilier la Mitropolia Moldovei și Bucovinei;

Conferința Sfântul Spiridon, ediția a III – a – „Vindecările Mântuitorului si vindecarea noastră”, cu prof. univ. dr. Constantin Valer Necula, de la Facultatea de Teologie „Andrei Șaguna“ din Sibiu;

Conferința Sfântul Spiridon, ediția a IV- a – „Provocarea diabetului”, cu prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, președintele de onoare al Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 0 SHARES Share Tweet

