Educatie Ziua Sfântului Patrick sărbătorită de elevii de la „Ferdinand" de Comunicat de presa Ziua de 17 martie are o însemnătate particulară pentru irlandezi. Este una din cele mai importante zile din an, căci atunci îl sărbătoresc pe Sf. Patrick. La origini o sărbătoare catolică, în zilele noastre această festivitate e mai degrabă dedicată întregii culturi irlandeze și este sărbătorită cu fast atât în Irlanda și Marea Britanie, cât și în Statele Unite, ȋn comunităţile mari de irlandezi. Anul acesta, elevii Colegiului Naţional "Ferdinand I" de la clasele I – B si a V-a B au aflat ȋn cadrul orelor de limba engleză despre această sărbătoare, s-au familiarizat cu tradiţiile, simbolurile şi legendele irlandeze şi au cântat melodii celebre din folclorul irlandez. Activitatea s-a desfăşurat ȋn cadrul protocolului de colaborare dintre Colegiul "Ferdinand I" şi Centrul de Informare "Europe Direct" Bacău şi a fost coordonată de prof. Nicoleta Nistor, cu sprijinul prof. Liliana Puiu şi prof. inv. primar Margareta Vătămănescu.

