Educatie Ziua Școlii Gimnaziale nr. 1 Turluianu, din Berești Tazlău de Roxana Neagu Școala Gimnazială nr. 1 Turluianu, din comuna Berești Tazlău, a sărbatorit cea de-a șaptea ediție a Zilei Școlii, intitulată „La mulți ani, școala copilăriei mele!". O zi frumoasă atât la propriu, cât și la figurat, alături de atmosfera de vară încântând asistența și elevii care, sub îndrumarea cadrelor didactice (diriginți, învățători), au pregătit o mulțime de activități tradițonale sau moderne: scenete, dansuri populare, cântece (interpretate vocal și la chitară) și „Cups song". Toate activitățile au stârnit valuri întregi de aplauze din rândul publicului (părinții și cadrele didactice ale școlii). Întreaga activitate a fost organizată de prof. Lenuța Teșulă (director), Paula Moraru, consilier educativ, și cadrele didactice participante (Ionela Balaban, Angela Iojă, Felicia Moței, Finica Dârlău, Teriș Gheorghi, Maricica Iojă, Amalia Ciubotaru, Oana Cernat, Gabriela Loțcu, Maria Bobeică). Ca în fiecare an, a fost alături de întreaga echipă și primarul comunei, Dumitru Tulpan. Roxana Neagu

