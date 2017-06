Social Ziua Mondială a Mediului celebrată și în Bacău de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Bacău celebrează Ziua Mondială a Mediului, sărbătorită în fiecare an pe 5 iunie, printr-o serie de acţiuni menite să atragă atenţia asupra necesităţii de a lua atitudine şi de a acţiona în folosul mediului şi pentru sănătatea noastră. În aceste zile, până pe 6 iunie, se desfășoară la Palatului Copiilor din Bacău concursul naţional „Ecoreporteri în acţiune” (ediția a VII-a). Pe 6 iunie va avea loc conferinţa „Sărbătoarea Hârja – colţ de rai”, într-un proiect derulat de Asociaţia Sfântul Voievod Ştefan cel Mare Hârja, care va organiza și o expoziţie-concurs cu obiecte din deşeuri, iar la Eco-Grădiniţa nr. 26 Bacău se va deschide o expoziţie pe tema alimentaţiei sănătoase şi a economisirii resurselor, în proiectul mondial „Mănâncă responsabil”. Iar pe 7 iunie va avea loc simpozionul „Ziua Mondială a Mediului”, la Eco-Colegiul Henri Coandă din Bacău, pe tema biodiversităţii din România şi în judeţul Bacău. „Tema propusă de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) pentru sărbătorirea Zilei Mondiale a Mediului în anul 2017 – spune Paul Toderică, director executiv al APM Bacău – este «Lumea în Conexiune cu Natura – Connecting People to Nature». Este un îndeamn să deschidem uşile spre natură pentru a-i aprecia frumuseţea şi importanţa şi să ne implicăm în demersul comun de protejare a planetei pe care o împărţim. Să încercăm să gândim că facem parte din natură şi că depindem intrinsec de ea. Natura ne invită să ne relaxăm, să experimentăm şi în acelaşi timp să preţuim această interdependenţă vitală”. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.