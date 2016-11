Ziua Mondiala a Luptei Impotriva Diabetului marcata in Bacau si Comanesti

Cluburile Lions au marcat Ziua Diabetului prin activitati care au avut loc in Bacau si, in premiera, in Comanesti

Piata Tricolorului din Bacau a fost, luni, 14 noiembrie, colorata intens de zeci de baloane albastre si galbene impartite trecatorilor de copiii aflati in grija Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copiilor (DGASPC).

Ei au venit acolo la initiativa Lions Club Moldova, care in parteneriat cu DGASPC, dar si cu Directia pentru Sanatate Publica (DSP) au organizat distribuirea de baloane si de pliante cu sfaturi privind prevenirea diabetului zaharat. Cu numai patru zile inainte, cu sprijinul DSP, care a asigurat gratuit teste glicemice, tot prin initiativa Lions Club Moldova zeci de persoane au trecut prin fata medicilor si asistentilor medicali pentru a afla daca au probleme de sanatate.

„Actiunea de luni – ne-a declarat presedintele in exercitiu al clubului, avocatul Gabriel Crismaru – a avut scopul de a preveni si de a informa cetatenii despre importanta consecintelor acestei boli, pentru a-i diminua efectele, in ipoteza in care boala apare. Aceasta este aparent simpla, dar are consecinte extraordinare daca nu este tratata, daca nu este cunoscuta si mai ales daca nu este prevenita. De 24 de ani, Lions Club Moldova, care anul acesta implineste 25 de ani, organizeaza si o tabara pentru copii insulino-dependenti. Cei mai defavorizati, in acest caz, sunt copiii care nu stiu ce e diabetul, dar care trebuie invatati si pregatiti psihic pentru ea”.

Ziua Mondiala a Luptei Impotriva Diabetului Zaharat a fost marcata pentru prima oara si la Comanesti, de Lions Club Comanesti, în parteneriat cu Primaria, cu subfiliala Comanesti a Crucii Rosii, cu Spitalul orasenesc „Ioan Lascar”, Cabinetul medical individual Carmen Madalina Bobeica, farmaciile Iris Farm si Imunitas, Scoala Postliceala Sanitara Comanesti si Lions Club Sanity Bacau.

Astfel – ne-a informat organizatoarea actiunilor, Olguta Lungu Tranole – in prima parte a zilei de luni au fost facute testari ale glicemiei si tensiunii arteriale si a avut loc simpozionul „Diabetul – cauze, preventie”. Dupa prânz, participantii la actiuni s-au indreptat spre oras într-un mars al baloanelor albastre, pentru a scoate în evidenta importanta miscarii în preventia diabetului. In final, cele 300 de baloane albastre au fost daruite copiilor de la Scoala Gimnaziala „Liviu Rebreanu”, care au conturat un cerc albastru în parcul din centrul orasului.

Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Diabetului Zaharat a fost marcata pentru prima oara la 14 noiembrie 1991, din initiativa Organizatiei Mondiale a Sanatatii si a Federatiei Internationale de Diabet, si a devenit zi oficiala a Natiunilor Unite în 2007.