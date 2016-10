Pe 14 octombrie, Ziua Mondiala a Ingrijirii Paliative Pediatrice, “Poarta palaria ce reda copilaria”, te indeamna Mara Matei, manager comunicare la Asociatia „Lumina”.

Daca purtam palarie si ne facem un selfie pe care, apoi, il postam pe facebook, aratam ca suntem alaturi de copiii cu boli amenintatoare de viata.

„Rugati-va prietenii sa faca la fel si impreuna vom atrage atentia asupra nevoii de ingrijire paliativa pentru copiii care lupta cu o boala incurabila, explica Mara Matei. In toata lumea, bolile incurabile rapesc bucuria copilariei a milioane de micuti. Ingrijirea paliativa este menita sa opreasca durerea si sa readuca magia clipelor.”

Bacauanii care empatizeaza cu acesti copii sunt asteptati vineri, intre orele 16 si 20, la Mignon Caffe Pasticceria (vis-a-vis de Parcul Catedralei).

Aici isi vor face o fotografie care va fi postata ca imagine de profil a contului personal de facebook si vor putea face o donatie în beneficiul copiilor care sunt îngrijiti de Asociatia „Lumina”.

Infiintata in 1998 de catre fundatia “Cry in the Dark” din Marea Britanie, Asociatia “Lumina” ofera sprijin copiilor si tinerilor cu speranta limitata de viata, in cadrul Casei Albert din Luncani.

Un nou proiect, “Îngrijiri paliative-măsuri integrate pentru incluziune socială”, implementat in parteneriat cu Directia Generala pentru Asistenta Socialaa si Protectia Copilului Bacau si finantat prin Granturile SEE, asigura formarea a 300 de profesionisti, scopul fiind cresterea gradului de acces la ingrijiri paliative a copiilor din Bacau, Vaslui si Neamt.

Un proiect foarte important proiect este si infiintarea unui hospice destinat ingrijirii copiilor aflati in stadiu terminal, a carui constructie a inceput deja pe Calea Romanului din Bacau. Este prima unitate de ingrijiri paliative pediatrice din Romania.