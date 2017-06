Social Ziua Mondială a Donatorului de Sânge de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În fiecare an, începând din 2004, la 14 iunie se sărbătorește Ziua Mondială a Donatorului de Sânge. Acest eveniment va fi marcat miercuri, 14 iunie, si la Centrul de Transfuzii din Bacău, acolo unde donatorii vor fi tratați cu prăjituri și băuturi răcoritoare. La nivel național, în centrele universitare acolo unde există caravane, se vor efectua colecte mobile în piețe și alte puncte fierbinți ale localităților respective. „Noi nu avem posibilitatea, din păcate, să ieșim în teren, așa că ne organizăm la noi la sediu, acolo unde îi așteptăm pe toți ce care doresc să marcăm împreună acest eveniment. Donatorii vor fi răsfățați cu prăjiturele și răcoritoare. La această aniversare nu pot să nu remarc ajutorul presei în campaniile noastre. Numai la campania din 2 iunie, când toată lumea era în vacanță, am avut 49 de donatori, ceea ce reprezintă o colectă foarte bună într-o astfel de perioadă.Sper ca și de această dată băcăuanii să vină într-un număr semnificativ și să doneze pentru că nevoia de sânge este permanentă”, a declarat dr. Adriana Ghindă, directoarea Centrului de Transfuzii Bacău. De anul acesta, Societatea de Medicină Transfuzională are și un imn, „Imnul vieții”, un imn al donatorului lansat în această primăvară, versurile fiind scrise de dr. Lavinia Scripcaru de la Iași, melodia având pe fundal bătăile inimii. 10 SHARES Share Tweet

