Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău organizează duminică, 15 ianuarie 2017, ora 11.00, la Muzeul de Artă Contemporană evenimentul cultural „Mihai, dac-ai ști cât de tare îmi lipsești”, pus sub semnul Zilei Culturii Naţionale, manifestare care reprezintă un moment special de reflecție asupra valorilor naționale și de omagiere a poetului Mihai Eminescu. Universitarul Ştefan Munteanu va aduce în atenția publicului volumul „Filosofia indiană și creația eminesciană”, care a primit premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române în anul 1997, lucrare publicată și în limba spaniolă cu titlul „La filosofía India y la creación literaria de Mihai Eminescu” de către Editura Niram Art din Madrid. Universalitatea operei lui Eminescu va fi argumentată de către criticul literar Adrian Jicu, iar poetul Dan Petrușcă va aduce în discuție rolul culturii în susținerea identității naționale. Manifestarea este însoțită de vernisajul expoziției „Afișe pentru pace”, ce cuprinde peste 150 de lucrări realizate de elevi cu vârste între 11-13 ani, din județul Bacău și din țară, în cadrul concursului pentru anul lionistic 2016-2017, pe tema „A Celebration of Peace”. Ziua Culturii Naționale va continua cu un moment muzical susținut de soprana Claudia Vasilache și profesor Antonela Leahu – pian, completat de un recital în interpretarea lui Benchea Claudiu, elev clasa a X-a, canto tradițional, prof. coord. Florin Blaj. Programul cultural pentru anul 2017 al Centrului de Cultură „George Apostu” se va desfăşura sub genericul „ImagiNație – energia culturii”. 53 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.