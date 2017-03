Actualitate Zece arestări în cazul unei rețele de contrabandă cu țigări de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter 10 persoane au fost arestate preventiv, iar alte 16 au fost plasate sub control judiciar, în urma a 76 de percheziții efectuate în județele Bacău, Suceava, Bihor, Iași și Neamț, de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Bacău și de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale. La data de 23 martie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Bacău, au efectuat 76 de percheziții domiciliare în județele Bacău, Suceava, Bihor, Iași și Neamț, pentru destructurarea unei grupări infracționale specializate în contrabandă cu țigarete. La activități au participat și polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Bacău și Neamț, precum și polițiști de combatere a criminalității organizate din Suceava, Iași, Oradea, și Neamț. În urma perchezițiilor, au fost ridicate 460.640 de țigarete de contrabandă, 72.380 de lei, 16.790 de euro, 770 de lire, 100 de USD, 248 litri de alcool, o pușcă cu alice, 132 de alice, o cutie de artificii, telefoane, înscrisuri precum și alte mijloace de probă. Din cercetări a rezultat că membrii grupării ar fi transportat țigaretele de contrabandă cu autoturisme special adaptate pentru disimularea acestora. Pe parcursul documentării activității infracționale a celor în cauză, polițiștii au interceptat mai multe astfel de vehicule, fiind confiscate aproximativ 900.000 de țigarete și au fost indisponibilizate autoturismele folosite în scop infracțional. 33 de persoane au fost conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacău. Față de 10 dintre acestea s-a dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 ore, iar față de alte 16 persoane s-a dispus măsura controlului judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și proxenetism. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. La acțiune au participat și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, precum și jandarmi. 4 SHARES Share Tweet

