Vremea se va menține mai rece decât în mod normal pentru această perioadă în următoarele trei zile, în special în zonele sudice, sud-estice, vestice și nord-vestice, iar ceața și chiciura vor fi prezente în majoritatea regiunilor pe timpul nopților și la primele ore ale dimineților, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Adrian Boariu, meteorolog de serviciu în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). „Vineri, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit la această dată, geroasă dimineața în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în nord-vest, centru și local în sud și în vest. Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între—8 și două grade Celsius, iar cele minime între—15 și—4 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări în general în regiunile estice, sud-estice și parțial în cele sudice și centrale. Trecător, va ninge slab local în Moldova și izolat în Dobrogea și Oltenia. La primele ore ale intervalului va fi ceață, asociată cu chiciură, în sud, centru și pe arii restrânse în restul teritoriului. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări la munte în special la altitudini mari și pe spații restrânse din partea de răsărit a țării. La București, va fi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, geroasă dimineața, iar valorile termice vor fi în jurul a—4 grade Celsius. Valorile minime vor fi cuprinse între—8 și—6 grade. Cerul va avea înnorări, iar în primele ore ale intervalului vor fi condiții de ceață, asociate cu depunere de chiciură. Vântul va sufla slab până la moderat", a precizat Boariu. Acesta a adăugat că, sâmbătă, valorile termice vor continua să rămână scăzute pentru această perioadă din an, în special în sudul și sud-estul teritoriului, iar maximele vor oscila între—4 și 6 grade. „Sâmbătă, valorile termice vor fi mai coborâte decât în mod normal la această dată, în regiunile sudice și sud-estice, dar se vor apropia de mediile climatologice în restul teritoriului. Ger va mai fi local, dimineața, în vestul, nord-vestul și sudul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai persistente în regiunile estice și sud-estice, unde trecător și izolat va mai ninge slab. De asemenea, ceața asociată cu chiciura va fi prezentă dimineața pe arii restrânse, iar noaptea în sud, centru și est și doar izolat în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între—4 și 6 grade, cu cele mai ridicate valori în vest, iar cele minime între—17 grade în depresiuni și—1 grad în dealurile de vest. La București, valorile termice vor rămâna sub mediile climatologice specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar noaptea vor fi condiții de ceață asociată cu chiciură. Temperatura maximă va fi de 1-2 grade Celsius, iar cea minimă de—6 grade, posibil mai coborâtă în zona pre-orășenească", notează meteorologul de serviciu al ANM. Duminică, estimările ANM arată că valorile termice vor fi negative în Oltenia și în dealurile de vest, în timp ce minimele vor coborî până la—19 grade Celsius, în depresiuni. „Duminică, vremea se va menține mai rece decât în mod normal pentru acest interval, în regiunile sudice și sud-estice, în timp ce în restul teritoriului valorile termice se vor încadra în mediile climatologice specifice perioadei. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse mai ales în centru și sud va fi ger. În zonele joase de relief din sudul și estul țării cerul va avea înnorări și atât dimineața, cât și noaptea va fi ceață, asociată cu depunere de chiciură. Izolat, vor fi condiții de burniță sau fulguieli, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil și ceața va fi prezentă local în Transilvania și izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între—5 grade în Oltenia și—7 grade Celsius în dealurile de vest, iar cele minime între—19 grade în depresiuni, zona Carpaților Orientali, și—1 grad în Banat și Crișana, dar și în sudul Litoralului. La București cerul va fi temporar noros ziua și acoperit noaptea. Dimineața, se va semnala ceața asociată cu chiciură. Vântul va sufla, în general, moderat. iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad Celsius, iar cea minimă va fi între—8 și—7 grade, ușor mai coborâtă în zona pre-orășenească", a punctat specialistul ANM. AGERPRES

