Numai mâine nu-i poimâine. Iar poimâine se reia campionatul Diviziei A la handbal masculin. Prima etapă a returului programează și primul derby. Al Moldovei, dar și al clasamentului: CSȘM Bacău- Poli Iași. Locul 3 contra locului 1. Dacă înving, băcăuanii îi egalează în clasament pe ieșeni. Dacă, dimpotrivă, va câștiga sâmbăta seara, la Bacău, Poli se va desprinde la șase puncte. Antrenorul CSȘM Bacău, prof. Gabriel Armanu privește însă dincolo de puncte și de clasament: „Important este să ne continuăm progresul. Luăm totul pas cu pas. Vreau să construim o echipă care să se așeze bine, pentru patru-cinci ani, dacă nu și mai mult. O echipă care să fie protagonistă în Liga Națională. Dar principalul obiectiv pentru acest retur este altul: să aducem publicul la sală”. Armanu știe și cum poate umple tribunele: „Dacă faci spectacol, lumea vine să te vadă. Iar această tânără echipă a Bacăului poate să facă spectacol, veți vedea! Am convingerea că meciul de sâmbătă, cu lidera Poli Iași va fi unul spectaculos, iar lumea care va veni la Sala Sporturilor, nu va regreta”.

-Domnule Armanu, sunteți pregătiți pentru retur?

-Normal că suntem pregătiți. Am beneficiat de condiții bune de pregătire în această iarnă, în care am disputat mai multe amicale ce ne-au indicat că suntem pe drumul potrivit. Am început să ne închegăm atât din punct de vedere la echipei, cât și al colectivului, la CS Știința Municipal existând o simbioză între seniori și juniori. Toate acestea ne dau speranțe.

-Primul meci oficial, primul test dificil, contra unei echipe care nu mai este chiar cea din toamnă.

-Într-adevăr, primim vizita liderei, o echipă care s-a întărit în această iarnă, însă acest lucru nu face decât să ne mobilizeze si mai mult. La drept vorbind, este mai puțin important cât s-a schimbat Iașiul, esențial e ce vom facem noi.

-Și ce vă propuneți să faceți în acest retur?

-Principalul meu obiectiv, așă cum am mai spus, vizează publicul. Vreau să aducem lumea la sală. Publicul băcăuan este unul avizat, pretențios chiar, dar fidel. Dacă lumea știe că are ce vedea la sală, vine. Iar sâmbătă, pasionații de sport din Bacău vor avea de văzut un cuplaj: meciul de volei masculin Știința- CSM București, care va începe la ora 17.00 și care va fi urmat de meciul nostru contra Politehnicii Iași. Aveam și varianta de a programa meciul nostru înaintea celui de volei, însă consider că ora 15.00 nu e o oră potrivită pentru un meci de handbal. Mult mai bună este ora 19.00.

-Ideea cuplajelor în Sala Sporturilor începe să prindă.

-Și va fi mai mult decât o idee. Consider ca poate deveni o regulă. Când nu vom avea un meci de volei, ne vom gândi la două meciuri de handbal, eventual cu juniorii în deschidere.

-Când va avea din nou publicul băcăuan o echipă masculină de handbal de primă ligă?

-Nu pot să promit că vom promova în acest sezon și, ca să fiu foarte sincer, nici nu știu dacă este chiar atât de important. Ce mă interesează cel mai mult este să ne consolidăm bine această echipă, care este cea mai tânără din întreg campionatul, astfel încât, atunci când vom face pasul către Liga Națională, să nu mai dăm înapoi. Avem cei mai buni juniori din țară, ceea ce reprezintă o garanție serioasă pentru viitor. Luăm totul pas cu pas. Dacă promovăm, bine, dacă nu, nu e un capăt de țară. Ce pot, în schimb, să va promit încă de pe acum este că, dacă nu facem pasul către prima ligă vara aceasta, atunci în 2018 nici nu mă gândesc să nu fim în Liga Națională. Și nu oricum.

-Concret…

-Concret, vom putea avea o echipă de top, alcătuită doar din jucători crescuți aici, în Bacău. Nu vreau să aduc jucători de afară. Dacă acești copiii- Broască, Hanțaru, Vlad Rusu, Crăciunescu, Ionescu și așa mai departe- vor avea posibilitatea să joace încă un an împreună, vor avea un cuvânt important de spus, ca echipă, în prima ligă. Nu ne va mai doborî nimeni.

-Cum simțiți echipa înainte de startul returului?

-Motivată. Și încrezătoare. Cresc copiii, și cresc bine. Altfel jucau acum un an, să zicem, și altfel joacă acum. Au văzut și ei cum este să bați Farul, să pierzi greu cu Iașiul sau să câștigi la Buzău. Vom trata fiecare meci ca pe o finală.

„Hanțaru și Broască vor fi liderii naționalei mari”

Antrenorul CSȘM Bacău, Gabi Armanu este convins că, în viitor, Dragoș Hanțaru și Ionuț Broască vor fi șefii de coloană ai naționalei de seniori a României. „Hanțaru și Broască sunt liderii generației lor și au toate șansele de a deveni și liderii naționalei mari. Buricea și Toma nu pot juca la nesfârșit. Am convingerea că, peste nu foarte mulți ani, reprezentativa de seniori a României va conta pe foarte mulți băcăuani. În clipa de față, nu știu dacă există vreun post la care să nu avem jucători la echipele naționale de juniori sau de Tineret”, a declarat Armanu.

Mascotă, imn și meciuri live pe facebook

Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău va demara în acest an o campanie de promovare a propriei imagini. „Una dintre prioritățile clubului este consolidarea propriei identități. În acest sens, luăm în calcul și schimbarea denumirii clubului pentru a evita confuzia, aproape inerentă, care se creează cu CS Știința Bacău”, a declarat noul director al clubului Primăriei, Adrian Gavriliu. În plan există și realizarea unei mascote care să fie prezentă la meciurile de acasă ale CSȘM-ului, dar și crearea unui imn. Totodată, se intenționează ca meciurile echipei masculine de handbal să fie transmise live pe pagina de facebook a clubului.

Amicalele iernii

În această iarnă, handbaliștii de la CSȘM au susținut șapte jocuri de verificare, bilanțul fiind de șase victorii și o înfrângere.

Turneu Focșani

CSM Focșani – CS Știința Municipal Bacău 20-21 (11-12)

CSU Suceava – CSȘM Bacău 31-28 (15-12)

_________________________________________________

Turneu Chișinău

CSȘM Bacău – PGU Tiraspol (R. Moldova) 39-29 (19-15)

CSȘM Bacău – Portovik Yuzhny (Ucraina) 44-22 (23-10)

CSȘM Bacău – Olimpus Chișinău (R. Moldova) 35-32 (17-14)

________________________________________________

HC Vaslui – CSȘM Bacău 40-46 (21-27)

HC Buzău – CSȘM Bacău 26-44 (12-23)

Prima etapă a returului

Sâmbătă, pe lângă derby-ul CSȘM Bacău- Poli Iași, prima etapă a returului programează următoarele jocuri în Seria A: Atletico Alexandria- Dobrogea Sud Constanța II, Farul Constanța- Danubius Galați, HC Buzău 2012- LPS Piatra Neamț, CSM Botoșani- CSM București II. CSU Târgoviște stă.

Clasament

1. Politehnica Iași 10 9 0 1 332-228 27p.

2. Farul Constanța 10 9 0 1 280-206 27p.

3. CSȘM Bacău 10 8 0 2 362-285 24p.

4. HC Buzău 2012 10 6 0 4 298-265 18p.

5. Dobrogea Sud II 10 6 0 4 329-297 18p.

6. Danubius Galați 10 5 0 5 306-252 15p.

7. Atl. Alexandria 10 5 0 5 280-258 15p.

8. CSM București II 10 4 0 6 315-277 12p.

9. LPS Piatra Neamț 10 2 0 8 245-292 3p.*

10. CSM Botoșani 10 1 0 9 254-404 3p.

11 CSM Târgoviște 10 0 0 10 220-457 0p.

* 3 puncte penalizare pentru neprezentare