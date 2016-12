Volei feminin/ Divizia A1: O bomboana de echipa

Se stie: ce-i mai bun vine intotdeauna la sfârsit. Ei bine, Stiinta- Dinamo a fost un adevarat desert pentru fanii bacauani prezenti luni seara in Sala Sporturilor. Favoritele lor au dat de pamânt cu Dinamo la capatul unei prestatii de senzatie care le permite sa ramâna pe locul 2 pâna in 2017.

Adica atunci când se va da atacul la titlu, asa cum a anuntat si antrenorul Florin Grapa. Pâna la duelul cu lidera si campioana Blaj, Stiinta a rezolvat in stil de mare campioana derby-ul cu Dinamo. Cu un tandem ofensiv de zile mari alcatuit din „secunda” Rogojinaru si „universalul” Perovic (34 de puncte realizate impreuna), cu un blocaj necrutator si, mai presus de toate, cu un serviciu devastator (nu mai putin de 14 asi), bacauancele au invins-o pe Dinamo in trei seturi.

In primul, gazdele au revenit de la 6-12, intrând cu un avantaj de un punct la cel de-al doilea time-out tehnic. De la 17-16, Stiinta a inceput sa se distanteze vertiginos, arhivând partialul de debut cu 25-18 pe un atac al Denisei Rogojinaru.

Actul al doilea le-a gasit pe gazde in avantaj la ambele time-out-tehnice (8-7, 16-11), insa de la 23-21 s-a ajuns la un periculos 23-24, cu Dinamo având minge de set. Minge refuzata de Nikoleta Perivic, care a blocat fantastic din pozitie de unu la unu, egalând situatia si lasând culoar liber Denisei Rogojinaru pentru cele doua puncte câstigatoare: 26-24. Ultimul partial a fost o fondanta dulce-amaruie.

De la 9-7 pentru Stiinta s-a ajuns la 16-11 pentru Dinamo, iar de la 16-11 pentru Dinamo, Stiinta a intors fantastic la 17-16, pe serviciul lui Otasevic! Oaspetele s-au mai zbatut pâna la 19 egal, insa bacauancele au pus toti asii pe masa (inclusiv cei reusiti din serviciu de Perovic si Rogojinaru), impunându-se cu 25-19 si 3-0 la general.

Stiinta: Zburova 2 puncte (Miclea), Rogojinaru 19, Cazacu 8 (I. Radu 4), Fales 4 (Otasevic 3), Zarkova 7, Perovic 15 (Baltatu), Albu- libero (Manu- libero).

Dinamo: Bezerra 1 punct (Minca), Boscacci 11, Medic 12, Marcovic 3, Matthews 11, Jovanovic 2 (Stefan 1), Tucmeanu- libero.

Rezultatele complete ale etapei a 13-a: Stiinta Bacau- Dinamo 3-0, SCM U Craiova- CSM Târgoviste 0-3,SCM Pitesti- CSU Galati 3-0, Alba Blaj- Unic Piatra Neamt 3-0, CSM Lugoj- CSM Bucuresti 2-3. Partida Penicilina Iasi- Medicina Târgu-Mures a fost amânata pentru 17 ianuarie.

Clasament

1 Volei Alba Blaj 13 12 1 38-6 36p.

2 Stiinta Bacau 13 10 3 32-12 31p.

3 CSM Târgoviste 13 10 3 32-12 30p.

4 CSM Bucuresti 13 10 3 33-15 29p.

5 Dinamo Bucuresti 13 9 4 30-17 26p.

6 CSM Lugoj 13 6 7 21-26 17p.

7 Medicina Tg. Ms 12 5 7 17-23 14p.

8 Unic P. Neamt 13 4 9 19-28 14p.

9 SCM Pitesti 13 5 8 16-28 14p.

10 Penicilina Iasi 12 4 8 16-24 13p.

11 CSU Galati 13 1 12 6-37 4p.

12 SCM U Craiova 13 1 12 6-28 3p.

Programul etapei viitoare (21 ianuarie): Dinamo- Alba Blaj, Unic Piatra Neamt-CSM Lugoj, CSM Bucuresti- SCM U Craiova, CSM Târgoviste- SCM Pitesti, CSU Galati- Penicilina Iasi, Medicina Târgu-Mures- Stiinta Bacau.

Intra in vacanta

Saptamâna aceasta, jucatoarele Stiintei vor intra intr-o vacanta care se va sfârsi pe data de 2 ianuarie, atunci când este programata prima sedinta de pregatire a lui 2017. Pe 11 ianuarie, studentele vor sustine primul joc al noului an, intâlnind in deplasare, formatia turca BBSK Bursa, in returul „saisprezecimilor” Challenge Cup. Pe 18 ianuarie, bacauancele vor primi vizita celor de la CSM Târgoviste, in prima mansa a semifinalelor Cupei României, pentru ca pe 21 ianuarie sa evolueze in etapa a 14-a a Diviziei A1 (prima din 2017), intâlnind la Târgu-Mures pe Medicina.

Se gândesc la titlu

Antrenorul Stiintei, Florin Grapa a declarat drept multumitor locul 2 ocupat de echipa sa la finalul anului. „Eu am spus inca de la inceputul sezonului ca imi doresc sa ne imbunatatim pozitia din clasament in raport cu editia precedenta. Sunt multumit de locul 2 si cred ca putem arata si mai bine decât atât”, a spus Grapa, care a precizat: „Continui sa ma gândesc la titlul de campioana, chiar daca exista o concurenta foarte puternica”.