Top Story Vicepremierul Sevil Shhaideh, de vorbă cu primarii băcăuani de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Vicepremierul Sevil Shhaideh a ajuns, în această după-amiază, la Bacău, unde în sala de ședințe a Centrului de Afaceri și Expoziții, participă la o întâlnire cu primarii din județ. Sevil Shhaideh a participat, în această dimineață, la o întâlnire similară, la Piatra Neamț, și, conform programului, după Bacău va urma Bistrița. Viceprremierul a venit însoțită de senatorul Dragoș Benea și președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu. Înainte de discuțiile propriu-zise, i s-a prezentat un material documentar referitor la județul Bacău. Vicepremierul Sevil Shhadeh, la CAEx Bacau Posted by Desteptarea de Bacau on Tuesday, February 28, 2017 Discuțiile cu primarii continuă cu ușile închise. 1 of 11 La ora 17.30 este programată o conferință de presă. 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.